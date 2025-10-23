В США заявили о готовности к диалогу с Россией несмотря на отмену саммита

Американские представители все еще хотят провести встречу с российской стороной, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, которые передает The Economic Times, Вашингтон всегда будет стремиться к контактам с Москвой, если есть возможность достичь мира.

Мы по-прежнему готовы к диалогу с русской стороной. <…> Мы всегда будем стремиться к контактам, если имеется возможность достичь мира, — подчеркнул он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште. По его словам, переговоры будут организованы в будущем. При этом точную дату глава Белого дома не назвал.

По мнению депутата Госдумы Александра Толмачева, Трампу лучше встретиться с Путиным в Москве. По словам парламентария, если руководитель США сомневается, ехать ли ему в Венгрию, то альтернативой могла бы стать столица России, как и было предложено на Аляске.

До этого политолог Константин Блохин заявил, что президенты РФ и США встретятся в любом случае. Эксперт уверен, что встреча лидеров двух стран — это лишь вопрос времени. Он отметил, что и Москва, и Вашингтон уже проделали слишком большую работу по организации встречи.