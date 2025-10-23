Погода в Москве в четверг, 23 октября: морозы до -5 и снег с дождем?

Погода в Москве в четверг, 23 октября: морозы до -5 и снег с дождем?

В Москве ожидается небольшое понижение температуры воздуха, однако морозов не будет до конца октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Что известно о погоде в столице в четверг, 23 октября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 23 октября

По словам Вильфанда, температура не опустится даже до нуля градусов.

«Небольшое понижение температуры в Московском регионе прогнозируется к концу октября, но именно небольшое. Потому что понижения температуры до нуля градусов не видно. Дневные температуры будут около 5–6 градусов, резкого понижения температуры до конца месяца не прогнозирует ни одна наша метеорологическая модель. Не видно морозов сильных», — сказал он.

Также пока не предвидится снежного покрова.

«Снега в Московском регионе до конца этой недели по прогнозам не видно. Вполне вероятно, что он не сформируется и на следующей неделе из-за высокой температуры относительно климата», — пояснил Вильфанд.

Метеоролог добавил, что давление будет понижаться, что приведет к осадкам, однако без снега.

Что касается четверга, 23 октября, то сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабовыраженным промежуточным высотным гребнем антициклона. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Ветер южной четверти 1–6 м/с. Температура воздуха составит плюс 6–9 градусов. Атмосферное давление немного понизится и составит 748 мм рт. ст.

«И это будет предтеча к грядущему потеплению. В пятницу и в выходные, несмотря на дожди, столбики максимальных термометров поднимутся до плюс 7–10 градусов, что на 3–4 градуса теплее климатической нормы конца октября. По всей видимости, глубокая осень продержится до конца текущего месяца, отодвинув предзимье на ноябрь», — рассказал Тишковец.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 23 октября

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург ощутит влияние приближающегося с запада циклона. Ожидается облачная, в начале дня с прояснениями, погода, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха в Петербурге составит плюс 6–8 градусов, в Ленинградской области — плюс 4–9 градусов. Ветер юго-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу в городе небольшие дожди, ночью — плюс 4–6 градусов, днем — плюс 8–10 градусов.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 октября

Гороскоп на 23 октября: ждите сюрприза, Раки, и укротите эмоции, Овны

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 октября 2025 года