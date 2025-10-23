Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 октября 2025 года

Какой сегодня день? 23 октября смотрят фильм «Полосатый рейс», вспоминая актера Ивана Дмитриева, квасят капусту, консервируют огурцы, поздравляют рекламщиков и определяют по приметам, когда наступит настоящая зима.

Памятные даты и исторические события 23 октября

Что отмечают сегодня в России? 23 октября устраивает праздник рекламное сообщество. В 2025 году российские рекламщики отметят дату в 32-й раз, но это неофициальный праздник. Не забудьте поздравить сегодня своих знакомых гуру маркетинга, пиара и рекламы! Специалисты получают поздравления от коллег и клиентов — электронные открытки и теплые слова становятся приятным дополнением к празднику. Многие компании в этот день организуют корпоративные выезды на природу или торжественные мероприятия в ресторанах, где руководство награждает лучших сотрудников почетными грамотами, дипломами и премиями.

В этот день весь мир говорит о том, что электронный документооборот — это очень удобно и эффективно. Зачем использовать бумагу, ведь современные технологии позволяют работать эффективно и экологично. Сегодня компании делятся успешными кейсами цифровизации, публикуются тематические материалы, а каждый пользователь может присоединиться к флешмобу в соцсетях, рассказав о своем вкладе в сокращение бумажного потребления.

Необычные праздники и интересные факты

23 октября отмечается День отбрасывания хвоста. Подобно тому, как ящерица отбрасывает хвост для спасения от опасности, этот день предлагает людям «отбросить» все ненужное в своей жизни, чтобы стать «более счастливой и свободной версией себя самого».

Еще один необычный праздник сегодня —- День консервирования. Неофициальное гастрономическое торжество устраивают любители домашних заготовок. В этот день люди заготавливают на зиму овощи, фрукты, грибы и другие продукты. Но, должно быть, многие уже начали готовиться намного раньше! К слову, NEWS.ru публиковал несколько интересных рецептов: как приготовить маринованную капусту с тмином и заготовить бруснику на зиму в пряном сиропе.

Церковные и религиозные праздники сегодня

23 октября по церковному календарю чтут память святых мучеников Евлампия и Евлампии. Раньше, наблюдая за погодой и природными явлениями, люди предсказывали по этому дню, как скоро наступит зима. Считалось, например, что если луна на Евлампия в туманном круге — быть скорой стуже, а если месяц рогами на север — зима будет суровой и снежной.

Именины и дни ангела сегодня

Сегодня в честь Александра, Василия, Георгия, Дениса, Елисея, Ефросиньи, Михаила, Игнатия, Саввы, Филиппа, Яна, Марии, Агаты, Матроны и других празднуют именины.

Этот день в истории: что произошло 23 октября

25 лет назад археологи сделали уникальную находку в Китае — нашли музей эпохи династии Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.), в котором древние люди выставили музыкальные инструменты. Это коллекция из более чем 150 артефактов возрастом около 2000 лет. Они были в достаточно хорошем состоянии. Это позволило исследователям изучить древние музыкальные традиции и технологии изготовления инструментов. Это событие стало важным открытием для мировой археологии и культурологии. Представьте, копаешь-копаешь и находишь целый музей.

О каком еще историческом событии сегодня хотим рассказать: о создании первой официальной рок-лаборатории в Москве. Она была открыта в 1985 году. Это уникальная для СССР структура, призванная регулировать деятельность неформальных музыкальных коллективов. Организация стала своеобразным мостом между андеграундными группами и государственной системой, позволяя музыкантам легализовать свою деятельность. Достаточно демократично для того периода!

Кто умер и родился 23 октября

В этот день 1954 года родился Энг Ли, кинорежиссер, чьи киноработы выходили на большие экраны. Вы могли смотреть его популярные фильмы «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Горбатая гора» и «Жизнь Пи». Также свой день рождения сегодня празднует бас-гитарист, который был в классическом составе Metallica. Речь о Роберте Трухильо. Он появился на свет в 1964 году. Музыкант создал уникальный стиль, сочетающий фанковые ритмы с треш-металом.

Историки говорят, что в этот день, 42 года до н. э., ушел из жизни Марк Юний Брут. Это полководец и политик, который был одним из главных участников заговора против Гая Юлия Цезаря. 23 октября 2003 года умер народный артист СССР, чье творчество стало неотъемлемой частью советского кинематографа. Актер Иван Дмитриев запомнился зрителям по ярким ролям в комедиях «Полосатый рейс» и «За витриной универмага», а также в эпической драме «Сибириада».