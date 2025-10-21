Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 00:05

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 октября 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 октября 2025 года

Какой сегодня день? В разгар осени люди ходят по лабиринтам, пересматривают серию культовых фильмов о путешествии во времени, радуют друг друга на улицах яркими зонтами, общаются со змеями, говорят о творчестве Джека Керуака и празднуют много других интересных праздников!

Памятные даты и исторические события 21 октября

21 октября в России отмечается День деловых женщин — неофициальный, но важный праздник, посвященный женщинам, достигшим успеха в бизнесе, управлении, политике и других сферах деловой активности. Этот день призван не только отметить их значительный вклад в экономику и общественное развитие, но и вдохновить на новые свершения, подчеркнуть важность гендерного равенства и равных возможностей для профессиональной реализации. Поздравьте знакомых бизнес-леди!

Какой сегодня праздник? 21 октября отмечается День лабиринта. Слово «лабиринт», пришедшее из Древней Греции, описывало сложные сооружения Египта, Рима и античной эпохи, а в XIII–XIX веках садовые лабиринты покорили Англию и мир. Сегодня они утратили культовое значение, превратившись в объекты развлечений. Лабиринты притягивают нас своей загадочностью и интеллектуальным вызовом. Сегодня устройте себе квест!

Необычные праздники и интересные факты

В разгар осени отмечается неофициальный, но очень душевный и необычный праздник — День разноцветных зонтов. Его главная идея — найти волшебство в обыденном и напомнить, что даже в самый хмурый день можно создать себе настроение с помощью ярких красок. Праздник был создан как антидепрессивный ответ унылой осенней погоде. Яркий зонт становится не просто укрытием от дождя, а личным символом оптимизма, утверждающим, что красота и радость — всегда в наших руках. Ну что, поднимем себе настроение?!

Какие праздники отмечают 21 октября? День рептилий — международный праздник, призванный повысить осведомленность об этих уникальных животных. Этот день посвящен не только знакомству с многообразием рептилий, но и привлечению внимания к их важной роли в экосистемах и проблемам сохранения их численности. По всему миру, в том числе и в России, проходят специальные мероприятия: образовательные лекции, тематические выставки и показательные кормления.

Церковные и религиозные праздники сегодня

А почему середина осени особенная для верующих людей? Все потому, что 21 октября является днем памяти святых Трифона и Пелагии.

Именины и дни ангела 21 октября

Какой сегодня день? 21 числа поминовения святых, покровителей этих имен: Таисия, Трифон, Пелагея, Татьяна, Владимир, Елизавета, Иван, Мария, Надежда. Всех назвать в одном материале не сможем — много имен! Рассказали о некоторых из них.

Этот день в истории: что произошло 21 октября

Ровно 87 лет назад по улицам города на Неве впервые проехал троллейбус. Первая линия протянулась по Большому проспекту Васильевского острова, что сделало Ленинград вторым городом в СССР после Москвы, где начал работу этот экологичный вид транспорта. Это событие не только изменило транспортную систему города, но и стало важным шагом в развитии советского городского хозяйства, положив начало новой эпохе общественного транспорта в Северной столице.

21 октября отмечается День «Назад в будущее». Именно в этот день 2015 года герои фильма Марти Макфлай и Док Браун прибыли в будущее из 1985 года. Сегодняшний день посвящен культовой кинотрилогии и является поводом для фанатов пересмотреть фильмы, устроить тематические вечеринки или поделиться мемами и обсуждениями в социальных сетях. Есть среди нас здесь поклонники этой фантастической истории?

Кто умер и родился 21 октября

21 октября 1833 года на свет появился знаменитый Альфред Нобель — химик, инженер шведского происхождения и изобретатель динамита. Его детище изменило мировую промышленность. А учрежденная химиком Нобелевская премия уже более века отмечает величайшие достижения науки, литературы и миротворчества, превратив его имя в вечный символ прогресса и гуманизма.

Кто родился 21 октября Кто родился 21 октября Фото: Scherl/Global Look Press

Свое 44-летие сегодня отмечает Ким Кардашьян — эффектная американская медиаперсона. Сначала она получила известность благодаря реалити-шоу о своем семействе, а потом через продвижение своей линии белья и бьюти-бренда.

21 октября 1984 года скончался французский кинорежиссер и актер Франсуа Трюффо. Он был одним из основоположников французской «новой волны». Его дебютный полнометражный фильм «Четыреста ударов» принес Трюффо мировую известность.

В этот день в 1969 году ушел из жизни Джек Керуак — культовый американский писатель, икона бит-поколения, автор легендарного романа «В дороге». Его произведение стало манифестом свободы для нескольких поколений. Среди других известных работ Керуака — «Бродяги Дхармы». Читали что-нибудь из этого?

общество
история
праздники
даты
Алина Ясинская
А. Ясинская
