Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 октября 2025 года

Что отмечают сегодня в России и мире? Сегодня все думают о том, как уменьшить опасность бедствий, слушают битлов, балуют себя и тренируют мозг.

Памятные даты и исторические события 13 октября

Землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, оползни, лавины и другие катастрофы приносят масштабные разрушения человечеству. Согласно статистике ООН, ежедневно от стихийных бедствий в мире гибнет в среднем 184 человека. Эта пугающая статистика наглядно показывает, почему необходимы срочные и скоординированные международные действия. Поэтому так важно организовать устойчивую инфраструктуру в этой системе, просвещать население. Это является ключом к изменению трагической динамики. Для этого был учрежден Международный день по уменьшению опасности бедствий. Его цель — развивать глобальную культуру предотвращения катастроф, информируя людей о мерах защиты и снижая риски, особенно в уязвимых регионах.

Какой сегодня день? 13 октября отмечается день рождения битломании. Британская музыкальная группа The Beatles стала мировым феноменом после своего концерта в лондонском Palladium 13 октября 1963 года. Его транслировали по телевидению на всю страну. Ажиотаж вокруг группы, о котором на следующий день написала газета The Daily Mirror, впервые был назван битломанией. Эта дата теперь считается днем рождения данного культурного явления, который ежегодно отмечают поклонники по всему миру.

13 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и интересные факты

Сегодня отличный повод напомнить о важности заботы о себе. 13 октября придумали необычный праздник. В чем его суть? Сегодня люди сознательно уделяют время маленьким радостям и приятным мелочам, которые приносят положительные эмоции. Это не проявление эгоизма, а необходимая часть поддержания психического и эмоционального благополучия. Поэтому не откажите себе в этом! Побалуйте себя мороженым, прогулкой в парке или походом в кинотеатр. В общем тем, что дарит вам радость!

Какие праздники 13 октября? В этот день тренируют мозг. Праздник посвящен головному мозгу и его развитию. Он был учрежден в 1998 году создательницей сайта Brain Trainer Сьюзен Гримшоу. В этот день проводятся мероприятия, направленные на то, чтобы люди улучшали свои мыслительные способности, внимание, память и воображение. Помните, что тренировать свое серое вещество никогда не поздно!

Церковные и религиозные праздники сегодня

А почему у религиозных людей 13 октября отмечено красным в календаре? Сегодня все вспоминают преподобного Григория Пельшемского, вологодского чудотворца.

Именины и дни ангела сегодня

Для кого особенным является этот день? Именины сегодня у Михаила, Григория, Марии, Акакия, Гайянии, Рипсимии, Стратоника.

Какие праздники отмечают 13 октября Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Этот день в истории: что произошло 13 октября?

В этот день в 1675 году голландский изобретатель Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы. Это изобретение на несколько столетий стало незаменимым спутником человека, выполняя ту же функцию, что и современный смартфон. Данное событие изменило повседневную жизнь людей!

Ровно 125 лет назад австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд опубликовал свою главную работу — «Толкование сновидений». Книга является ключевой для психоанализа и предлагает новаторскую теорию о том, что сны — это замаскированное выражение подавленных желаний и представляют собой «королевскую дорогу» к бессознательному.

Какой сегодня день? 13 октября 1938 года — черная дата в истории русской литературы. Поэта Осипа Мандельштама этапировали в лагерь. В отношении него было сфабриковано обвинение — его хотели уличить в «контрреволюционной деятельности». Спустя менее чем три месяца великий поэт погиб в пересыльном лагере под Владивостоком, став жертвой тоталитарной машины.

Первая книга о медвежонке Паддингтоне английского писателя Майкла Бонда была опубликована 13 октября 1958 года. Книга называлась «Медвежонок по имени Паддингтон» и положила начало целой серии историй об этом знаменитом персонаже. Читали?

Кто родился 13 октября Фото: Алексей Филиппов /РИА Новости

Кто умер и родился 13 октября

13 октября 1474 года родился итальянский живописец эпохи Возрождения Мариотто Альбертинелли. Он был известен мастерством в передаче анатомии и движения. Его манера живописи отличалась тщательной проработкой деталей и стремлением к анатомической точности. Он использовал как темперные, так и масляные краски.

В середине октября 1880 года на свет появился Саша Черный — русский поэт и прозаик Серебряного века. Он известен своими лирико-сатирическими стихотворными фельетонами, а также произведениями для детей. Возможно, вы читали у него «Разные мотивы» и «Солдатские сказки». Будучи эмигрантом, он умер во Франции в 1932 году, пожертвовав жизнью, помогая тушить пожар у соседей.

Что случилось 13 октября? В этот день в 1890 году не стало русского географа, геолога и путешественника Петра Чихачева. Он исследовал Кузнецкий угольный бассейн, Алтай и Туву, а также создал геологическую карту южной части Апеннинского полуострова. 13 октября — день смерти российского хоккеиста Алексея Черепанова. Он был нападающим в омском хоккейном клубе «Авангард». В возрасте 19 лет спортсмен скончался от остановки сердца. Это произошло в 2008 году.