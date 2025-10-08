Новокузнецк начинал свою историю как скромная казачья крепость. В XX веке город преобразился в мощный индустриальный центр страны, и гигантские металлургические комбинаты определили его новый облик. Сегодня в нем гармонично сочетаются памятники разных эпох — от исторических зданий до советского наследия. NEWS.ru рассказывает о достопримечательностях Новокузнецка.

Кузнецкая крепость — главный символ города

Главная достопримечательность Новокузнецка — Кузнецкая крепость. На рубеже XVIII—XIX веков устаревшие укрепления Кузнецка сменила первая за Уралом каменная крепость. Возведенная по указу Павла I, она служила форпостом, а позднее — тюрьмой, разрушенной в огне гражданской войны. Забвение сменилось возрождением лишь в конце XX века. Сегодня на территории крепости работает музей, хранящий память о великом прошлом. Адрес: Крепостной проезд, 1.

Что посмотреть в Новокузнецке: лучшие локации промышленного сердца Кузбасса Фото: Ярослав Беляев/ТАСС

Архитектура проспекта Металлургов и площадь Маяковского

Что посмотреть в Новокузнецке? Проспект Металлургов и площадь Маяковского — это сердце города, его главный архитектурный ансамбль, который ярко отражает советскую эпоху и историю становления города. Это уникальный пример градостроительства эпохи индустриализации.

Проспект Металлургов

Здесь расположен Новокузнецкий планетарий (пр. Металлургов, 16а). Он ведет свою историю с 1960-х годов. После масштабной реконструкции превратился в современный научно-просветительский комплекс. Сегодня здесь проходят увлекательные полнокупольные шоу о космосе, а также образовательные мероприятия для школьников — от олимпиад до конференций по естественно-научным дисциплинам.

Новокузнецкий драматический театр (пр. Металлургов, 28), построенный в 1960-х годах, впечатляет архитектурой в духе неоклассицизма с монументальными колоннами и изящными пилястрами. Несмотря на характерные советские элементы, его внешний облик сохранил строгое величие и бесспорную художественную ценность. Современный репертуар театра разнообразен: от детских спектаклей до классических постановок для искушенной публики.

Что посмотреть в Новокузнецке еще? Обязательно посетите Сад металлургов (53.755551, 87.119928). Основанный в 1930-е годы, он украшает входную группу со скульптурой «Сталевары» немецкого мастера Вилля Ламмерта. После реконструкции 2000-х здесь установили точные копии композиции, дополнив их новыми архитектурными элементами — портиками. В центре сада расположен живописный фонтан, создающий приятную прохладу в летний зной.

Кинотеатр «Коммунар» по адресу пр. Металлургов, 18 (ныне не работает) — еще одно интересное здание проспекта Металлургов. Он открылся в Новокузнецке в 1933 году. «Коммунар» стал первым звуковым кинотеатром во всей Сибири. Здание, спроектированное немецким архитектором Герхардом Козелем по заказу Кузнецкого металлургического комбината, сегодня имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Эта достопримечательность Новокузнецка точно стоит вашего внимания!

Что посмотреть в Новокузнецке за один день: главные достопримечательности Фото: Ярослав Беляев/ТАСС

Обратите внимание на жилые дома проспекта Металлургов. Целая серия зданий здесь образует единый фасад для одной из главных магистралей города. Они спроектированы так, чтобы создавать гармоничную улицу-ансамбль. Очень интересно выполнены арки, ведущие во дворы, рассмотрите разнообразный лепной декор.

Площадь Маяковского

Площадь Маяковского — одна из визитных карточек Новокузнецка, расположенная на пересечении проспекта Металлургов и улицы Орджоникидзе. Сегодня она является важным общественным пространством и узнаваемым новокузнецким символом. На какие здания здесь нужно обратить внимание?

Стоит сказать, что архитектурный облик площади во многом определяется присутствием крупных административных зданий. Одно из самых знаменитых — «Гринхаус» (ул. Орджоникидзе, 35). Это еще одна достопримечательность Новокузнецка. 16-этажное здание, ранее известное как Центральный универсальный магазин (ЦУМ), а до этого — как «Сибгипромез». Это самое высокое административное здание в Кузбассе, достигающее 60 метров в высоту. Планы по его строительству появились еще в 1967 году, а полностью небоскреб достроили лишь к 1986 году.

Прогуливаясь у площади Маяковского, на живописном берегу реки Абы вы можете увидеть кинотеатр «Октябрь» (пр. Металлургов, 42). Его торжественно открыли 11 октября 1957 года. Представьте, он работает уже 68 лет! С 1969 года он получил особый статус, став первым в городе специализированным детским кинотеатром, и продолжает радовать юных зрителей и сегодня. Также проводятся кинопоказы для инвалидов, пенсионеров, воспитанников детских домов и интернатов. Архитектура здания отражает идеалы и эстетику послевоенного периода в СССР.

Дворец культуры «Строитель» расположен по адресу ул. Орджоникидзе, 23. Это еще одна городская достопримечательность Новокузнецка. У этого здания богатая история. Его возвели в 1953 году по типовому проекту архитектора Константина Барташевича. Оно является ярким образцом советской неоклассики. Монументальное здание с декоративной лепниной и мощными колоннами, с залом, рассчитанным на 580 зрителей, после капитального ремонта 1981 года продолжает оставаться важным культурным центром Новокузнецка, где проходят массовые мероприятия и работают творческие коллективы.

Интересно, что по периметру площади Маяковского расположены и жилые дома. Их фасады богато украшены, что поддерживает общий парадный стиль площади. А первые этажи изначально, еще в советское время, были отданы под магазины и учреждения.

О религии: Спасо-Преображенский собор и храм Святого Иоанна Златоуста

Храмы здесь — отдельный вид искусства. Верующие приходят не только обратиться к Богу, но и наслаждаются красотой этих достопримечательностей Новокузнецка.

Что посмотреть туристу в Новокузнецке Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Спасо-Преображенский собор: возрожденный символ Новокузнецка

Что посмотреть в Новокузнецке за один день? Кафедральный Спасо-Преображенский собор — архитектурная доминанта и духовное сердце города. Возведенный в XVIII веке, он впечатлял современников 40-метровой колокольней, одной из высочайших в Сибири. Храм, сочетающий классические формы с элементами сибирского барокко, был стратегически размещен на возвышенности, формируя панораму города.

Как и многие святыни, собор был почти полностью разрушен в 1930-е годы. Его масштабная реставрация началась лишь полвека спустя, а первая служба в возрожденных стенах прошла в 1991 году. Сегодня этот величественный ансамбль, вернувший свой исторический облик, остается главным украшением города и ярким свидетельством его неразрывной связи с прошлым. Адрес: ул. Водопадная, 18.

Католический храм Святого Иоанна Златоуста в Новокузнецке

Это религиозное учреждение не просто культовое здание, а живой свидетель многонациональной истории Кузбасса. Это уникальный католический храм Новокузнецка, построенный в 2000-х годах. Его особенность заключается в объединении двух приходов: римско-католического и грекокатолического обрядов, что делает его духовным центром для разных традиций католической церкви.

Храм отличается уникальной архитектурой, сочетающей византийский стиль с элементами западноевропейской неоготики. Это гармоничное соединение различных традиций создает неповторимый облик, редкий для российских городов. Внутреннее убранство храма выполнено в сдержанной цветовой гамме: светлые стены и потолок создают атмосферу умиротворения и духовной сосредоточенности. Особой популярностью пользуются регулярные концерты органной музыки, где выступают как местные музыканты, так и приглашенные солисты филармоний.

Знакомство с храмами Новокузнецка — это путешествие через века. С ними реально познакомиться за 1–2 дня.

Необычные памятники и музеи Новокузнецка

Какие достопримечательности Новокузнецка нужно увидеть, даже если вы приехали совсем ненадолго? Рассказываем о памятниках и музеях.

У въезда на Кузнецкий мост была установлена скульптура «Первопроходцам земли Кузнецкой» (53.759959, 87.171579). Памятник изображает дощаник с воеводой, указывающим путь на правый берег Томи, казаком и стрельцом, олицетворяющими служилых людей — основателей города. Обязательно взгляните на эту красоту! Этот величественный памятник стал подарком для жителей Новокузнецка в честь 400-летия города.

Скульптура «Сосиска дружбы» (53.755718, 87.133402), памятник, который создал по мотивам серии мультфильмов о Котенке Гаве скульптор Константин Зинич. Любители советской мультипликации без сомнений догадаются о сюжете: щенок Шарик и котенок Гав с разных концов поедают гирлянду сосисок. Памятник быстро стал местом паломничества туристов и горожан, поскольку символизирует собой дружбу и беззаботность.

Еще одна достопримечательность города Новокузнецка — поющий фонтан. Он находится в сквере имени Николая Ермакова. Здесь устраивается целое шоу: струи воды в ярком свете фонарей ритмично «танцуют» под музыку.

Достопримечательности Новокузнецка за 1 день Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В какие городские музеи стоит сходить в Новокузнецке? Во-первых, съездите в музей-заповедник «Кузнецкая крепость» (Крепостной пр., 1) — это огромный историко-архитектурный комплекс под открытым небом. Здесь можно не только увидеть экспонаты в казармах, но и прогуляться по валам и каменным укреплениям крепости конца XVIII века, наслаждаясь панорамным видом на город. Проводятся рыцарские турниры и исторические фестивали.

Музей автомототехники «Ретропарк», расположенный по улице Тольятти, 33а, должен заинтересовать и взрослых, и детей. Этот музей стал крупнейшим частным собранием за Уралом, объединив 40 полностью восстановленных автомобилей. Каждый экспонат, на реставрацию которого ушло от трех месяцев до двух лет, технически исправен. Все автомобили представлены в аутентичном виде, точно соответствующем периоду их выпуска.

Что посмотреть в Новокузнецке еще? Не забудьте сходить в художественную галерею «Два Суворова» (ул. Суворова, 2), которая давно утвердила себя как ключевая площадка культурной карты города. Она служит мостом между местными художниками и мастерами из других регионов. Здесь регулярно выставляются их работы. Но галерея — это еще и клуб по интересам, место притяжения для ценителей прекрасного. Здесь рождаются дискуссии, находятся единомышленники, а главное — здесь можно приобрести эксклюзив: живопись, рамы для картин и дизайнерские аксессуары для дома.

Что сказать о достопримечательностях Новокузнецка? Они удивляют туристов и делают город особенным. Памятники, храмы отражают характер и юмор горожан, а музеи хранят уникальную историю, которую не найти больше нигде. Теперь вы знаете, что посмотреть в Новокузнецке туристу. Приятных вам прогулок по самобытному гостеприимному городу!