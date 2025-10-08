Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 октября 2025 года

Какие праздники отмечают 8 октября? Сегодня чествуют командиров кораблей, катеров, подводных лодок, весь мир заботится об осьминоге и дарит прохожим солнечные улыбки. Также в начале октября говорят о том, как важно не допускать ожирение домашних животных.

Памятные даты и исторические события 8 октября

Из года в год 8 октября в стране неофициально отмечается День командира корабля. Дата связана с указом Петра I, который в начале октября закрепил исключительный статус командира в структуре флота. Сегодняшний день важен для всего экипажа, поскольку подчеркивает высокую роль и персональную ответственность их лидера за судно и жизни подчиненных. В этот день чествуем капитанов кораблей, катеров и подводных лодок.

Какой сегодня день? 8 октября отмечается Всемирный день осьминога, праздник, посвященный этим удивительным подводным обитателям. Дата выбрана из-за восьми щупалец осьминога и созвучия в английском языке слов «october» (октябрь) и «octopus» (осьминог), оба от латинского octo — восемь. Цель праздника — привлечь внимание к изучению и охране осьминогов, подчеркнуть их важную роль в экосистемах и отметить их уникальные способности.

Необычные праздники и интересные факты

8 октября отмечается День вареников. Они сегодня просто обязаны оказаться на вашем столе. В этот необычный праздник порадуйте себя вкусной едой! Вареники с картошкой, творогом, ягодами — выбирайте любимые. Можно купить, можно слепить самому. Кстати, кто-то готовит вареники с грибами, рыбой, печенью, брынзой.

Что отмечают сегодня в мире? Слышали что-то о дне солнечных улыбок? 8 октября люди дарят друг другу позитив и радость. Ведь наступают холода, солнце показывается все реже. Но мы можем согреть друг друга таким простым, но очень приятным жестом.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Праздник Сергей Капустник отмечается в начале октября. Он связан с днем памяти Сергия Радонежского. Народ по традиции сегодня квасит капусту на зиму и собирается за семейной трапезой.

Именины и дни ангела сегодня

8 октября именины празднуют Александр, Евгений, Николай, Павел, Прохор, Роман, Лаура и Ефросиния.

Этот день в истории: что произошло 8 октября?

Какой сегодня день? В 1873 году в Соединенных Штатах Америки открылась первая в истории страны женская тюрьма со штатом сотрудников-женщин. В городе Индианаполис, штат Индиана, заработал Институт исправления для заключенных женского пола. Это очень важное событие, поскольку до этого преступниц содержали в тех же тюрьмах, что и мужчин, часто в ужасающих условиях. Инициатором создания тюрьмы выступила известная активистка и защитница прав заключенных Рода Коффин. Она настаивала на том, что женщины-преступницы нуждаются не только в наказании, но и в перевоспитании, обучении и моральной поддержке. Тюрьма управлялась и обслуживалась преимущественно женщинами.

8 октября, в 1908 году, в лондонском салоне немецкий парикмахер Карл Людвиг Несслер организовал первую публичную демонстрацию своей революционной технологии химической завивки. Процесс был сложным и опасным. Первая «перманентная» завивка была не похожа на современные щадящие процедуры. Волосы наматывали на металлические стержни, соединенные с электрическим нагревательным аппаратом. Предварительно их обрабатывали едким химическим составом.

Кто умер и родился 8 октября

В этот день в 1892 году родилась одна из самых «больших» поэтесс Серебряного века русской литературы — Марина Цветаева. Ее стихи узнаваемы по мощной энергии, исповедальности, трагическому накалу и виртуозному владению языком. Знаменитые строки вроде «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед» оказались пророческими.

Сегодня день рождения отмечает Мэтт Деймон — один из самых успешных и узнаваемых актеров современного американского кинематографа. Он родился в 1970 году. Мировая известность пришла к нему в 1997 году с фильмом «Умница Уилл Хантинг», сценарий к которому он написал вместе со своим лучшим другом Беном Аффлеком. За этот сценарий они получили «Оскар» и «Золотой глобус».

8 октября 1800 года в крепости Рогервик завершился жизненный путь Салавата Юлаева — выдающегося башкирского поэта-импровизатора и национального героя. После разгрома пугачевского восстания он прошел через жестокое наказание кнутом и клеймение, чтобы окончить свои дни в заключении на балтийской каторге, оставшись в памяти народа как символ свободолюбия и духовной силы.

В этот день 2011 года ушла из жизни выдающаяся советская балерина Нина Сорокина. Она была одной из ведущих балерин главного театра страны на протяжении многих лет. Многие ее самые знаменитые роли были станцованы в дуэте с великим танцовщиком, ее мужем Владимиром Васильевым. Их творческий союз стал легендарным.