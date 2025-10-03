Готовим лепешки в духовке по шотландскому рецепту: семье понравится

Хотите чего-то нового на завтрак? Давайте приготовим шотландские овсяные лепешки! Ингредиенты: 150 г овсяной муки (допускается использование перемолотых хлопьев), 25 г охлажденного животного жира (альтернативно — сливочное масло), 0,5 г пищевой соды, 2 г соли, 70 мл нагретой до 80 °C воды.

Лепешки в духовке готовим так: сухие ингредиенты соединяются, твердый жир втираем в эту массу, пока не появится однородная крошка. Постепенно добавляем горячую воду, постоянно перемешивая.

Полученная основа раскатывается в пласт толщиной 4–5 мм. Вырезаем из теста кружочки (удобно стаканом, если нет формочек). Выпекаем лепешки в духовке при 180 °C в течение 20–25 минут.

Можно пожарить лепешки на сковороде. Не добавляем масла, держим на огне с каждой стороны по 180 секунд.

