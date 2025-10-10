Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 октября 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 октября 2025 года

Какие праздники отмечают 10 октября? Сегодня говорят о том, почему важно заботиться не только о физическом здоровье, но и о психическом, едят яйца, ностальгируют по временам, когда «ВКонтакте» была самой популярной соцсетью, добиваются отмены смертной казни, говорят о проблеме бродяжничества и многом другом.

Памятные даты и исторические события 10 октября

Какой сегодня день? Ежегодно 10 октября мировое сообщество отмечает Всемирный день психического здоровья. К этому дню присоединяются не только врачи-психиатры и психологи, но и все, кто понимает значимость эмоционального благополучия. Главная цель праздника — открытый диалог о психическом здоровье. В этот день проводят просветительские акции, рассказывающие о профилактике и лечении депрессивных эпизодов, генерализованного тревожного расстройства и других состояний, а также о способах сохранения ментального благополучия современного общества.

Также 10 октября важно, поскольку сегодня День бездомных. Его отмечают во всем мире. Активисты и организации по социальной защите учредили эту дату в 1980-е годы. Поддержанная ООН инициатива ставит целью не только привлечь внимание к глобальной проблеме отсутствия жилья, но и напомнить: бездомные являются полноправной частью общества, заслуживающей сострадания, уважения и действенной поддержки. В этот день по всему миру проходят акции солидарности, благотворительные мероприятия и дискуссии о путях решения этой сложной социальной задачи.

10 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и интересные факты

Сегодня необычный праздник — 10 октября весь мир целенаправленно ест яйца. Этот день сделали особенным представители Международной яичной комиссии. Яйца являются очень важным продуктом для здоровья: это белок, который необходим для поддержания сил организма, костей, глаз и нервной системы. Традиционно в этот день проходят кулинарные фестивали, мастер-классы и уличные гулянья. Во многих городах мира готовят гигантские омлеты и яичницы, а телеканалы посвящают эфиры блюдам, где яйцо играет главную роль.

Что отмечают сегодня в России? 10 октября 19 лет назад состоялся официальный запуск соцсети «ВКонтакте», которая сегодня является одной из самых известных цифровых площадок в стране. Интересно, что изначально Павел Дуров рассматривал название Studlist, отражавшее узкую студенческую аудиторию, но вовремя отказался от этой идеи в пользу универсального имени. Первые месяцы работы включали тестирование и доработку функционала. Именно октябрьская дата стала символическим днем рождения платформы, объединившей миллионы пользователей.

Что отмечают сегодня в России и мире Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для верующих 10 октября является особенным, потому что это день памяти святителя Харитона Исповедника, епископа.

Именины и дни ангела сегодня

В честь кого печем сегодня каравай? День ангела отмечают Аристарх, Герман, Теодор, Федор, Акилина, Феврония, Марк и Зинаида.

Этот день в истории: что произошло 10 октября?

Что за день 10 октября? Ровно 107 лет назад в нашем государстве приняли декрет, окончательно утвердивший реформу правописания. Она упростила русский язык, убрав лишние буквы, такие как ять, фита и ижица. Также перестали употреблять твердый знак («ъ», ер) на конце слов, что сделало обучение более простым.

Первая серийная «Волга» ГАЗ-М21 10 октября 1956 года сошла с конвейера Горьковского автозавода, став одной из знаковых моделей советского автопрома. Этот пятиместный седан сменил автомобиль ГАЗ-М20 «Победа» и выпускался до 1970 года в трех различных сериях, всего было произведено более 639 тыс. автомобилей.

Что случилось сегодня Фото: Николай Добровольский / РИА Новости

Кто умер и родился 10 октября

В этот день 1909 года родился Бруно Фрейндлих — актер театра и кино Советского Союза. Актриса Алиса с той же фамилией является его дочерью. Он работал в Ленинградском ТЮЗе и других крупных театрах. 10 октября свое 41-летие празднует Павел Дуров — российский предприниматель и программист. Он является одним из создателей соцсети «ВКонтакте», а также разработчиком мессенджера Telegram.

1791-й — год смерти немецкого писателя, журналиста, композитора и органиста Кристиана Фридриха Даниеля Шубарта. Он был разносторонне одаренным человеком и сыграл активную роль в движении «Буря и натиск». А 2000 год ознаменован кончиной Сиримаво Бандаранаике, которая была первой в мире женщиной — премьер-министром. Она скончалась 10 октября. Бандаранаике занимала пост на Шри-Ланке (тогда еще Цейлон), став выдающимся политическим деятелем.