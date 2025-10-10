Заготовка на десять баллов: брусника на зиму в пряном сиропе

Готовимся к зиме вместе с NEWS.ru. Ингредиенты для заготовки из брусники: свежая ягода — 1 кг, сахарный песок — 500–700 г, вода — 300–400 мл, натуральная корица в палочках — 1 шт., бутоны гвоздики — 3-4 шт., апельсиновая цедра — с 1 цитруса.

Для сиропа соединяем все компоненты, кроме брусники, доводим до кипения, варим 5 минут и выключаем огонь. Чистые, без мусора ягоды заливаем горячей жидкостью. И все! Раскладываем бруснику на зиму по стерилизованным банкам, герметично укупориваем.

