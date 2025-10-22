Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 октября 2025 года

Какой сегодня день? 22 октября смотрят фильмы с участием Георгия Вицина, думают о тех, кто заикается, наслаждаются эклерами, восхищаются первой женщиной-пилотом. А также добавляют в кашу на завтрак орешки! Об этом и другом — в материале NEWS.ru.

Памятные даты и исторические события 22 октября

22 октября мир посвящает целый день тем, кто во время разговора часто заикается. Эта памятная дата призвана убрать стигму и повысить знания человечества об этом речевом расстройстве. Представьте, ведь оно затрагивает миллионы людей. Праздник был учрежден в 1998 году. Россия активно поддерживает эту инициативу, присоединяясь к глобальному празднованию. Традиционно в октябре, 22-го числа, по всему миру проходят конференции с участием ведущих неврологов и логопедов, организуются семинары для специалистов и поддерживающие встречи для людей с заиканием. Давайте будем чаще включать заикающихся людей в диалог. Если больше знать об этом заболевании, то, возможно, ваш социальный круг пополнится!

22 октября 1938 года изобретатель Честер Карлсон создал технологию, изменившую офисную работу, — ксерокопирование. Работая в патентном бюро и столкнувшись с трудностями копирования документов, он разработал первый копировальный аппарат на основе электростатики и сухих чернил. Через 9 лет компания Xerox запустила массовое производство, выкупив патент. Две трети полученных средств Карлсон направил на благотворительность. Сегодня этот день отмечается как День рождения ксерокопии.

22 октября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images/Global Look Press

Необычные праздники и интересные факты

Какой сегодня день? Пожалуй, лучше всего об этом знают белочки. И, конечно же, NEWS.ru! 22 октября отмечается Всемирный день орехов. Необычный праздник, посвященный полезному и вкусному продукту, напоминает нам о ценности орехов для здоровья. Добавляем их в блюда не только сегодня, но и стараемся есть регулярно! Ведь это источник полезных жиров, белков и клетчатки, которые надолго дают чувство сытости. Доказано, что регулярное употребление орехов способствует снижению уровня «плохого» холестерина и укреплению сосудов. Кроме того, они являются мощным антиоксидантом, помогающим бороться со старением клеток.

22 октября отмечается Международный день эклера — праздник в честь изысканного французского десерта, чье название в переводе с французского означает «молния» и, видимо, отражает скорость его исчезновения с тарелок. В этот день кондитерские мира предлагают как классические варианты с заварным кремом, так и авторские интерпретации, отдавая дань уважения десерту, который за два столетия покорил гурманов от Парижа до Токио и продолжает вдохновлять на кулинарные эксперименты. Ну что, сладкоежки, полетели в кондитерские!

Церковные и религиозные праздники сегодня

22 октября 2025 года православные думают о судьбе апостола Иакова Алфеева. Он являлся одним из учеников Иисуса. Всего их было 12 человек.

Именины и дни ангела сегодня

Этот день считается особенным у тех, кто носит имя: Петр, Андроник, Степан, Максим и Яков, а также Константин.

Этот день в истории: что произошло 22 октября

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 октября 2025 года Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Какой сегодня день? Ровно 183 года назад в Санкт-Петербурге на Большой Морской улице открылся первый ювелирный магазин Густава Фаберже — основателя будущей великой династии. Этот день стал отправной точкой в истории легендарного Дома Фаберже, который позже, под руководством его сына Карла, создаст всемирно известные императорские пасхальные яйца и станет символом высочайшего ювелирного искусства.

NEWS.ru также расскажет о еще одном историческом событии этого дня. В 1909 году, 22 октября, бесстрашная француженка Элиза Дерош вошла в историю как первая женщина, совершившая самостоятельный полет на аэроплане. Поднявшись в небо, она не только покорила воздушную стихию, но и разрушила гендерные стереотипы, открыв женщинам всего мира дорогу в авиацию. Свой подвиг отважная девушка закрепила через год, став первой в мире женщиной, получившей лицензию пилота.

Кто умер и родился 22 октября

22 октября 1899 года родился Николай Боголюбов — выдающийся советский актер, народный артист РСФСР. Он запомнился зрителям глубокими психологическими образами в фильмах «Большая жизнь», «Это было в Донбассе» и многих других, а его голосом говорят герои многих иностранных лент в дубляже.

В этот день свое 87-летие празднует Кристофер Ллойд — американский актер, создавший один из самых узнаваемых образов в истории кино. Он прославился как эксцентричный доктор Эмметт Браун из трилогии «Назад в будущее».

В 1859 году, 22 октября, ушел из жизни Людвиг Шпор — немецкий виртуоз, скрипач, композитор, педагог. Он вошел в историю как человек, который впервые применил дирижерскую палочку для управления оркестром.

22 октября 2001 года скончался легенда советского кинематографа народный артист СССР Георгий Вицин. Причиной смерти стало обострение хронических болезней, с которыми актер боролся в последние годы. Наиболее он нам запомнился по фильмам «Кавказская пленница» и «Операция „Ы“».