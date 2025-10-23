Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 октября: где сбои в РФ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 октября: где сбои в РФ

Сегодня, 23 октября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Вологодской, Волгоградской областях и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 23 октября

По данным мониторингового сайта «Сбой.рф», жалобы на неполадки в работе мобильного интернета в четверг, 23 октября, поступают из десятков регионов. По словам абонентов популярных операторов, невозможно пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, QR-кодами, а также отправить и загрузить файлы в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Сегодня больше всего жалоб приходится на T2. Обращения поступают из Вологодской области — 19%, Волгоградской области — 14%, Москвы — 11%, Тюмени — 9%, Свердловской области, Санкт-Петербурга — по 6%, Самарской области, Краснодарского края, Брянской области, Адыгеи — по 4%, Рязанской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Удмуртии — по 3%, Ярославской, Оренбургской, Ленинградской областей — по 2%, Смоленской, Нижегородской, Кемеровской, Мурманской областей — по 1%.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб зафиксировано из Москвы, Сахалина, Вологодской, Свердловской областей, Приморского края, Адыгеи, Новосибирской, Томской областей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 23 октября

Власти российских регионов предупреждают граждан, что отключение мобильного интернета или падение качества сигнала может наблюдаться в период угрозы БПЛА.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ночью 23 октября сообщил о режиме «Беспилотной опасности» в регионе. В частности, угроза действовала в региональном центре, Россошанском, Острогожском, Лискинском и Бутурлиновском районах.

В ночные часы об ударах ВСУ в Валуйском округе Белгородской области сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. За сутки БПЛА были замечены в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Ивнянским, Краснояружском районах, Грайворонском, Шебекинском, Яковлевским округами.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении режима «Беспилотная опасность» в регионе около 00:35 мск. Через 3,5 часа также задействовали план «Ковер».

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — добавил Мельниченко.

По данным Минобороны России, ночью 23 октября уничтожили более 130 беспилотников ВСУ в небе над Россией. 56 БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области, 22 — Брянской, 21 — Воронежской. Еще 14 дронов были ликвидированы над Рязанской областью, 13 — Ростовской, четыре — над Крымом.

По два беспилотника ПВО сбила над территориями Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областей. Еще один БПЛА уничтожен на подлете к Курской области, уточнили в министерстве.

Вышка сотовой связи Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как пользоваться мобильным интернетом во время ограничений

В периоды ограничений операторы связи обеспечивают доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзена», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

Читайте также:

Новая тактика «охоты» и просчет в Запорожье: новости СВО к утру 23 октября

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 октября