Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 октября: где сбои в РФ

Сегодня, 23 октября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Вологодской, Волгоградской областях и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?
Где в России не работает мобильный интернет 23 октября
По данным мониторингового сайта «Сбой.рф», жалобы на неполадки в работе мобильного интернета в четверг, 23 октября, поступают из десятков регионов. По словам абонентов популярных операторов, невозможно пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, QR-кодами, а также отправить и загрузить файлы в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.
Сегодня больше всего жалоб приходится на T2. Обращения поступают из Вологодской области — 19%, Волгоградской области — 14%, Москвы — 11%, Тюмени — 9%, Свердловской области, Санкт-Петербурга — по 6%, Самарской области, Краснодарского края, Брянской области, Адыгеи — по 4%, Рязанской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Удмуртии — по 3%, Ярославской, Оренбургской, Ленинградской областей — по 2%, Смоленской, Нижегородской, Кемеровской, Мурманской областей — по 1%.
Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб зафиксировано из Москвы, Сахалина, Вологодской, Свердловской областей, Приморского края, Адыгеи, Новосибирской, Томской областей.
Почему не работает мобильный интернет 23 октября
Власти российских регионов предупреждают граждан, что отключение мобильного интернета или падение качества сигнала может наблюдаться в период угрозы БПЛА.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев ночью 23 октября сообщил о режиме «Беспилотной опасности» в регионе. В частности, угроза действовала в региональном центре, Россошанском, Острогожском, Лискинском и Бутурлиновском районах.
В ночные часы об ударах ВСУ в Валуйском округе Белгородской области сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. За сутки БПЛА были замечены в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Ивнянским, Краснояружском районах, Грайворонском, Шебекинском, Яковлевским округами.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении режима «Беспилотная опасность» в регионе около 00:35 мск. Через 3,5 часа также задействовали план «Ковер».
«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — добавил Мельниченко.
По данным Минобороны России, ночью 23 октября уничтожили более 130 беспилотников ВСУ в небе над Россией. 56 БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области, 22 — Брянской, 21 — Воронежской. Еще 14 дронов были ликвидированы над Рязанской областью, 13 — Ростовской, четыре — над Крымом.
По два беспилотника ПВО сбила над территориями Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областей. Еще один БПЛА уничтожен на подлете к Курской области, уточнили в министерстве.
Как пользоваться мобильным интернетом во время ограничений
В периоды ограничений операторы связи обеспечивают доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзена», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.
