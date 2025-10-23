Роскошь 90-х, личный лес, охрана: что известно о «резиденции Жириновского»

СМИ сообщили, что в Москве продают роскошную резиденцию, которая, как предполагается, принадлежала Владимиру Жириновскому. Что об этом известно, какая еще недвижимость была у лидера ЛДПР?

Что известно о продаже «резиденции Жириновского»

Telegram-канал Mash сообщил, что резиденцию Владимира Жириновского в Москве выставили на продажу за 800 миллионов рублей. Объект находится на Волжском бульваре.

«По легенде, это была личная резиденция Владимира Вольфовича, куда при жизни политика не пускали ни журналистов, ни любопытных соседей. Местные говорят, особняк охраняли круглосуточно, зевак отгоняли через громкоговоритель, а газоны ровняли чуть ли не линейкой. После смерти главы ЛДПР у дома еще долго замечали представительские машины — но летом 2025 года охрана исчезла, и за окнами появились банки с краской и стройматериалы», — говорится в публикации.

Дочь лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР), управляющая Фондом Жириновского, Анастасия Боцан-Харченко заявила KP.RU, что СМИ «переходят границы нравственности и морали, не давая покоя душе усопшего».

Она подчеркнула: оранжевый особняк на Волжском бульваре никогда не был в собственности Жириновского, что подтверждается декларациями о доходах и имуществе политика, который обязан был ежегодно отчитываться о своих доходах и имуществе как депутат Госдумы.

«Даже в новости этого крайне сомнительного Telegram-канала четко написано, что собственники выставленной на продажу недвижимости — другие субъекты. И то, что один из них является близким якобы правой руки покойного Жириновского, не делает последнего владельцем резиденции. Наконец, при жизни Жириновский не имел отношения к данному объекту в Кузьминках в контексте проживания в нем или иного пользования им», — подчеркнула Боцан-Харченко.

Между тем портал «Все особняки Москвы» утверждает, что при жизни Жириновского неоднократно видели в этом особняке в домашней одежде.

Владимир Жириновский Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Что есть на территории «резиденции Жириновского», кому она принадлежит

Строения на территории «резиденции Жириновского» построены в 1960 году. По данным Mash, общая площадь комплекса в желтых и оранжевых цветах с зелеными крышами — более 5000 кв. м.

«Внутри: интерьер эпохи лихих 90-х: дутые диваны, ковры и массивная мебель. Снаружи: четыре корпуса по 500 „квадратов“, собственный лес из голубых елей и парковка на 50 машин. Земля — в аренде до 2052 года. Территория вся в камерах», — пишет Mash.

Пользователи соцсетей отмечают, что «резиденция Жириновского» зарегистрирована на ЗАО «Совхоз им. Горького». Одним из его учредителей является Наталья Абельцева, жена бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Абельцева, которого Mash называет «правой рукой Жириновского». В июле 2024 года Абельцев был арестован за мошенничество в особо крупном размере.

Абельцев был помощником Жириновского с 1991 года. После смерти основателя ЛДПР в декабре 2023 года он выступил с резкой критикой в адрес Леонида Слуцкого, возглавившего партию. В открытом письме к делегатам XXXV съезда ЛДПР Абельцев призвал «не тратить партийные деньги на Слуцкого», а вместо это выдвинуть кандидатом от ЛДПР на президентских выборах главу государства — Владимира Путина.

С какой недвижимостью связывают Жириновского

В 2020 году лидер ЛДПР показал доход в 39 миллионов рублей и одну квартиру площадью 38,8 кв. м в собственности. Кроме того, у него было служебное жилье — трехуровневая квартира площадью 436 кв. м в безвозмездном пользовании. До этого в 2019 году Жириновский отметил в собственности также автомобиль LADA 2121.

Однако еще в 2018 году политик задекларировал гораздо больше недвижимости. Портал «Все особняки Москвы» пишет, что Жириновский указывал в декларации три дома, три квартиры и восемь дач, а также отдельно 10 га земли без застройки.

Среди недвижимости значились дом на пять этажей в охраняемом поселке в Очаково-Матвеевском, который стал постоянной жилплощадью всей семьи; дача на Рублевке; хостел Nereus площадью 802 кв. м, расположенный рядом с Кремлем; квартира на Тверской площадью 196 кв. м. и служебная дача площадью 100 кв. м.

Общая стоимость недвижимости, связанной с Владимиром Жириновским, могла достигать 2,7 миллиарда рублей.

