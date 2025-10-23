Королевская семья Британии: новости, Уильям согласился встретиться с Гарри

Принц Уильям впервые за почти три года в частном порядке согласился встретиться со своим братом принцем Гарри, но при одном условии. Какие еще новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 23 октября?

Что известно о встрече Уильяма и Гарри

Как пишет RadarOnline, Уильям готов встретиться с Гарри в условиях полной секретности: без Меган Маркл (жены Гарри), без записывающих устройств и утечек информации в прессу.

«Инсайдеры сообщают, что внезапная смена решения Уильяма произошла после просьб короля Карла III и принцессы Кейт, которые считают, что рождественское примирение между братьями возможно, но только если это произойдет „за закрытыми дверями, под замком“», — отметил RadarOnline.

По словам королевского источника, будущий король опасается, что его разговор с Гарри будет тайно записан и искажен.

«Ему важно полное отсутствие шансов на то, что это станет основой для документального фильма или книги. <...> Доверие между братьями полностью исчезло. Гарри, по сути, придется пройти обыск до того, как они заговорят», — рассказал инсайдер.

Настойчивое желание Уильяма строго контролировать встречу последовало за противоречивыми заявлениями Гарри в прошлом месяце, когда он обвинил дворцовых помощников в попытках «саботировать» его примирение с отцом после недавнего короткого чаепития в Кларенс-хаусе. Это заявление привело в ярость принца Уэльского, так как его брат все еще не может удержаться от того, чтобы выносить личные вопросы на публику.

«Уильям боится, что все, что он скажет, может быть предано огласке. Он не готов снова рисковать. Если Гарри хочет поговорить, это должно остаться совершенно конфиденциальным — никаких записей, никаких фотографий и никаких версий событий, выдуманных для публики», — заявил источник при дворе.

Отношения братьев были испорчены после публикации мемуаров Гарри в 2023 году, в которых он обвинил Уильяма в нападении на него во время ссоры из-за Маркл, а также назвал их отца Карла III «холодным» и «отстраненным».

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Rota/ZUMAPRESS/Global Look Press

Что изменилось в браке Гарри и Меган

По информации RadarOnline, Гарри и Меган столкнулись с самым серьезным испытанием для своего брака: растущая независимость принца и возобновление связи с его королевскими корнями привели к «разладу, который наверняка приведет к разводу».

Сообщается, что напряжение между ними достигло апогея на недавнем гала-вечере Project Healthy Minds в Нью-Йорке, где паре вручили гуманитарную награду.

«Пока пара улыбалась перед камерами, наблюдатели отметили неловкую динамику: Маркл задержалась, чтобы позировать, а Гарри, казалось, потянул ее вперед, пробормотав, как утверждают читатели по губам: „Ну же, давай“. Источники считают, что за блеском красной дорожки скрывался момент, отражавший глубокую и продолжающуюся борьбу за контроль в их браке», — пишет издание.

По словам друга семьи, Гарри в последнее время изменился. Он уточнил, что это произошло после встречи с отцом.

«С тех пор как он увидел отца в Великобритании, он стал самоувереннее. Он словно понял, что ему больше не нужно жить в тени Меган, и это полностью нарушило баланс между ними», — сообщил он.

Как утверждают инсайдеры, разговор с королем «что-то пробудил» в нем, напомнив Гарри о чувстве долга и наследии покойной матери. Эта ясность вступила в противоречие с амбициями Меган в Америке.

«Меган всегда была лидером, но теперь Гарри перестал просто соглашаться со всем. Он начал возражать, высказываться, когда что-то его не устраивает. На гала-вечере было видно, что он не в настроении — окружающие уже несколько недель говорят, что он постепенно отдаляется», — рассказал источник.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 октября: где сбои в РФ

Погода в Москве в четверг, 23 октября: морозы до -5 и снег с дождем?

Новая тактика «охоты» и просчет в Запорожье: новости СВО к утру 23 октября