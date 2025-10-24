Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 09:23

Украинские беспилотники попытались атаковать Москву

Собянин: средства ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника ВСУ

Системы ПВО сбили три беспилотника ВСУ, которые летели на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Силами ПВО Минобороны сбиты три беспилотника, летевших на Москву, — написал Собянин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром 24 октября над регионами России сбили 25 дронов ВСУ. Большинство — 11 штук — перехватили над территорией Брянской области. Еще шесть БПЛА ликвидировали над территорией Тульской области, четыре — Калужской области, три — Тверской области и один — над Новгородской областью.

До этого сообщалось, что 70 человек самостоятельно эвакуировались после атаки БПЛА по жилому дому в подмосковном Красногорске. Дрон залетел прямо в квартиру на 14-м этаже. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что пострадали пять человек, в том числе ребенок.

При этом ночью 24 октября над регионами России и Азовским морем ликвидировали 111 украинских беспилотников. По 34 и 25 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Брянской областей соответственно, по 11 и 10 — над Калужской и Новгородской областями.

