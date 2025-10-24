Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 05:53

Сразу три российских аэропорта прекратили работу

Росавиация: аэропорты в Геленджике, Краснодаре и Калуге приостановили работу

Фото: Сергей Петров/NEWSru

Аэропорты городов Геленджик, Краснодар (Пашковский) и Калуга (Грабцево) ввели временные ограничения на работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, уточнил он.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов,написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, экстренные службы работают на месте падения обломков БПЛА. В связи с инцидентом в аэропортах Домодедово и Жуковский были временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

До этого Министерство обороны Российской Федерации проинформировало, что силы противовоздушной обороны в ночь на 23 октября уничтожили 139 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны. Больше всего дронов было сбито над территорией Белгородской области (56).

Росавиация
Калуга
Геленджик
Краснодар
