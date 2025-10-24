Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 10:35

Появились кадры из квартиры, поврежденной в ходе атаки ВСУ на Красногорск

Фото: NEWS.ru

Появились кадры из квартиры, которая была повреждена во время атаки ВСУ на подмосковный город Красногорск. На фотографиях, представленных корреспондентом NEWS.ru, видны сломанные окна, а перегородка между двумя комнатами разрушилась.

Кроме того, мебель лежит на полу разбросанной. Также в одной из комнат с потолка свисают провода, в то время как в другой от стен отошли обои.

Ранее сообщалось, что маленький ребенок, пострадавший при атаке беспилотника на Красногорск, был окровавлен и весь в осколках. По словам очевидцев, его вынесли на руках из поврежденной квартиры.

Глава городского округа Дмитрий Волков заявил, что всем пострадавшим в результате атаки БПЛА в Красногорске помогут с временным жильем. Также, по его словам, будут выделены средства на ремонт жилых помещений.

До этого сообщалось, что что в подмосковном Красногорске произошел мощный взрыв на 14-м этаже многоквартирного дома. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, украинский беспилотник залетел прямо в квартиру. Уточнялось, что среди пяти пострадавших есть ребенок.

Россия
Подмосковье
Красногорск
беспилотники
атаки
повреждения
