Магнитные бури сегодня, 24 октября: что завтра, утомляемость, сонливость

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 24 октября 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, для кого наиболее опасны магнитные бури?

Будут ли магнитные бури 24 и 25 октября

По прогнозу ИКИ РАН, в пятницу, 24 октября, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии — Кр-индекс зафиксируется в районе двух единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался незначительно выше прогнозируемых значений на 13:00 мск.

«Космическая погода 24 октября 2025 года. За прошедшие сутки: геомагнитная обстановка — спокойная; вспышечная активность — повышенная, без прямых рисков для Земли. Прогноз на сутки <…> [аналогичный]. PS. Продолжают регистрироваться крупные взрывы на обратной стороне Солнца, не оказывающие влияния на планету. В каталоги и общую оценку ситуации данные события не включаются», — отметили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии.

На Солнце произошли четыре вспышки — все они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,0.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 87%, геомагнитных возмущений — 10%, магнитных бурь — 3%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1)», — говорится в прогностической сводке на сайте ИКИ РАН.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Портал my-calend утверждает, что сегодня, 24 октября, нет геомагнитных бурь, угроз для самочувствия не предвидится.

Согласно прогнозу ИКИ РАН, в субботу, 25 октября, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 7%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух единиц.

Для кого наиболее опасны магнитные бури

Магнитные бури наиболее опасны для гипертоников и людей с аритмией, заявила терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

«Во время магнитных бурь некоторые люди могут испытывать головные боли, скачки артериального давления и нарушения сна. Особенно остро на изменения магнитного фона реагируют люди с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями», — сказала врач.

По словам Лозиковой, ватные ноги, повышенная утомляемость, сонливость или, наоборот, бессонница, ухудшение концентрации и памяти — все это может говорить о влиянии солнечных вспышек на организм человека.

Врач подчеркнула, что в группе риска находятся пожилые люди, так как у них более чувствительная сосудистая система, пациенты с гипертонией, гипотонией, аритмией, мигренями и хроническими головными болями, беременные женщины. Им необходимо следить за прогнозами геомагнитной активности.

В период магнитной бури Лозикова посоветовала пить больше воды, ограничить употребление кофе и алкоголя, а также больше находиться на свежем воздухе, гулять в тени, сократить время работы с экранами, особенно в вечернее время.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 октября: где сбои в РФ

ВСУ не устояли перед российским «Градом»: успехи ВС РФ к утру 24 октября

Атака ВСУ на Красногорск 24 октября: взрыв в многоэтажке, что известно