24 октября 2025 в 12:11

В Госдуме раскрыли детали «ошеломляющего» ответа России на удары Tomahawk

Депутат Колесник: РФ может применить комплекс «Ярс» в ответ на удары Tomahawk

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва может применить мощный стратегический ракетный комплекс «Ярс» в случае нанесения Киевом ударов крылатыми ракетами Tomahawk по территории России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, ответные действия могут быть ошеломляющими по своей мощи и последствиям.

Если, не дай Бог, конечно, будет нанесен [Украиной] удар вглубь территории России Tomahawk, вы же помните, какие учения недавно были с применением ракет подводного базирования «Синева»? [Ответные удары будут нанесены] с тяжелых ракетных подводных крейсеров стратегического назначения и наземных мощнейших комплексов «Ярс». А уж какая будет «голова» прикручена, это дело верховного главнокомандующего страны [Владимира Путина]. Поэтому ответ может быть ошеломляющим до такой степени, что ошеломиться, может быть, многие даже и не успеют, — высказался Колесник.

Он добавил, что Украине перед принятием решений об ударах по России необходимо тщательно все взвесить и оценить риски. По мнению депутата, скорость ракет ВС РФ, достигающая 10 махов, может не оставить времени на осознание происходящего.

[Украине] прежде, чем делать заявления о нанесении ударов вглубь России, надо все очень тщательно взвесить. Мы же тоже не будем понимать, что находится в ракетах, пока они летят в нашу сторону. У нас скорость ракет гораздо больше — до 10 махов. В конце концов, кто-то может и не понять, что он уже ошеломился, а уже превратится в пепел, — подытожил Колесник.

Ранее Путин заявил, что ответ РФ в случае ударов Tomahawk по территории страны будет серьезным. По словам главы государства, заявление президента Украины Владимира Зеленского о дальнобойном оружии является попыткой эскалации.

