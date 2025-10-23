Трамп прокомментировал снятие ограничений по ракетам для ВСУ Трамп: США не снимали ограничения на использование ВСУ дальнобойных ракет

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опроверг информацию, распространенную зарубежными СМИ, о разрешении ВСУ наносить удары по территории России дальнобойными ракетами. Он уточнил, что США не имеет никакого отношения к украинским боеголовкам.

Это фейковая новость! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни поступили и что бы Украина с ними ни делала, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что США не решили вопрос пусковых установок для ракет Tomahawk, которые планировалось передать Украине. Отмечается, что их отсутствие у Киева может осложнить вопрос передачи данного оружия.

Также генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев сообщил, что Трамп решил отказать Украине в поставке дальнобойных ракет Tomahawk, в том числе из-за того что Москва четко донесла Вашингтону свою позицию по этому вопросу. По его словам, вопрос передачи вооружения был предметом политического торга между РФ и США.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что для предотвращения удара крылатыми ракетами Tomahawk необходимо уничтожать объекты их хранения и пуска на Украине, а также тщательно отслеживать и уничтожать установки и ракеты при выгрузке в портах, таких как Одесса. После ликвидации мест хранения и запуска можно перехватывать оставшиеся ракеты системами ПВО, добавил он.