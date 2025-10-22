Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 16:38

Стало известно о неочевидной проблеме с передачей Tomahawk Киеву

Axios: США не решили проблему пусковых установок для Tomahawk

Ракета Tomahawk Ракета Tomahawk Фото: U.S. Navy/Global Look Press

США не решили вопрос пусковых установок для ракет Tomahawk, которые планировалось передать Украине, сообщил портал Axios. Отмечается, что их отсутствие у Киева может осложнить вопрос передачи данного оружия.

В ходе дискуссий на высшем уровне о поставках ракет Tomahawk Украине публично умалчивалась одна тема, пожалуй, самая важная: как их будут запускать. <…> Отсутствие у Киева готовых к использованию пусковых установок, вероятно, еще больше усложнило рискованную затею по передаче оружия, — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев сообщил, что президент США Дональд Трамп решил отказать Украине в поставке дальнобойных ракет Tomahawk в том числе из-за того, что Москва четко донесла Вашингтону свою позицию по этому вопросу. По его словам, вопрос передачи вооружения был предметом политического торга между РФ и США.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что для предотвращения удара крылатыми ракетами Tomahawk необходимо уничтожать объекты их хранения и пуска на Украине, а также тщательно отслеживать и уничтожать установки и ракеты при выгрузке в портах, таких как Одесса. После ликвидации мест хранения и запуска можно перехватывать оставшиеся ракеты системами ПВО, добавил он.

