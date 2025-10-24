«Мясные штурмы» и лютая казнь в Купянске: новости СВО на вечер 24 октября

«Мясные штурмы» и лютая казнь в Купянске: новости СВО на вечер 24 октября

Российская армия сдерживает «мясные штурмы» ВСУ у Ямполя в ДНР, украинские военные расстреляли в Купянске семерых сослуживцев за то, что те собирались оставить свои позиции и отказывались идти против ВС РФ. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Бои под Красным Лиманом и «кольцо смерти» могут изменить ход СВО

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские войска заминировали поля у Красного Лимана, лишив себя путей отхода. По его словам, ВСУ дистанционно минировали местность на подступах к городу противопехотными и противотанковыми минами.

После этого появилась информация, что Вооруженные силы России практически взяли в котел бронетанковую группировку ВСУ в составе трех мехбригад и 600 единиц техники под Красным Лиманом. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, сотни единиц украинской техники, окруженные российскими войсками под Красном Лиманом, свидетельствуют о значительных потерях в рядах ВСУ. Это существенно изменит баланс сил на поле боя, объяснил он.

Раскрыты последние детали продвижения российской армии в ДНР

Марочко обратил внимание, что российская армия сдерживает «мясные штурмы» ВСУ у Ямполя в ДНР. По его словам, противник атакует уже несколько суток. В Минобороны России соответствующие данные не комментировали.

Подразделения Южной группировки между тем освободили населенный пункт Дроновка в ДНР. Глава Минобороны России Андрей Белоусов счел установление контроля над пунктом серьезным шагом к победе. По его словам, ВС РФ также приблизили достижение целей СВО.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Самоликвидация в рядах ВСУ помогла ВС России занять важные позиции

Заградительный отряд Нацгвардии Украины ликвидировал группу бойцов 144-й бригады ВСУ при попытке отступления в Харьковской области. Это помогло российским бойцам занять выгодные позиции. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

После появилась информация, что ВС РФ в Купянске взяли в плотное кольцо 40–60 военнослужащих со стороны противника. ВСУ расстреляли сослуживцев за отказ идти против армии России.

По данным Минобороны, армия освободила Бологовку под Харьковом. В ведомстве уточнили, что в операции принимали участие военнослужащие группировки войск «Север».

Западные БПЛА не выдержали сравнения с российскими беспилотниками

По словам аналитиков, беспилотники западного производства оказались малоэффективны на Украине. Дорогостоящие дроны наносили минимальный ущерб при ударе по цели, отмечают они.

Наземная робототехническая платформа для доставки российских дронов на позиции была представлена главе Минобороны. Белоусов ознакомился с перспективной разработкой во время посещения передового пункта управления.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Также, по информации Минобороны, за минувшую неделю силы ПВО уничтожили истребитель Су-27, ракеты, боеприпасы и более 1400 дронов ВСУ. Также ликвидированы четыре вражеские крылатые ракеты. По данным ведомства, атаки ВС России в период с 18 по 24 октября затронули предприятия ВПК и энергетической отрасли Украины.

Стало известно о застигнутых врасплох ВСУ и создании плацдарма под Днепром

Наступление российских военных на Карантинном острове в Херсонской области стало неожиданностью для ВСУ. В частности, начались бои за микрорайон Корабел.

Российские военные форсировали реку Янчур в Днепропетровской области и, освободив село Першотравневое, начали создавать плацдарм. По словам источника, это позволит развивать дальнейшее наступление в регионе.

