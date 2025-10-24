Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 13:13

Вражеский Су-27 не выдержал российской ПВО и завершил службу

Минобороны России: силы ПВО сбили истребитель Су-27

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшую неделю силы ПВО уничтожили украинский истребитель Су-27, ракеты, боеприпасы и более 1400 дронов, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также ликвидированы четыре вражеские крылатые ракеты.

Средствами ПВО сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты, 18 управляемых авиационных бомб, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1441 БПЛА, — сказано в публикации.

Ранее ВС РФ освободили село Проминь и населенный пункт Дроновка в Донецкой Народной Республике. Также российские бойцы заняли Бологовку в Харьковской области и Першотравневое в Днепропетровской.

Тем временем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что наступление российских военных на Карантинном острове стало неожиданностью для ВСУ. Он уведомил о начале боев за микрорайон Корабел и добавил, что логистика противника через автомобильный и железнодорожный мосты была нарушена.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинские войска заминировали поля у Красного Лимана, лишив себя путей отхода. По его словам, ВСУ дистанционно минировали местность на подступах к городу противопехотными и противотанковыми минами.

ВС РФ
ракеты
ПВО
Россия
ВСУ
Украина
Су-27
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Виктория Боня похвасталась дорогим украшением
Булгур по-турецки: вегетарианское блюдо на каждый стол
Готовь подарки осенью: какие презенты на Новый год стоит купить уже сейчас
Ленивый рецепт зур бэлиш: готовим татарский пирог на скорую руку
Как засолить красную рыбу: холодный способ без сахара
Психолог объяснила, почему старшеклассники часто ошибаются на пробных экзаменах
Бывший диетолог Роналду раскрыл главное качество российских футболистов
Киберэксперт рассказал, зачем злоумышленники взламывают российских знаменитостей
В Госдуме рассказали, как изменится ключевая ставка к концу года
Министр обороны России оценил важность освобождения Дроновки в ДНР
Антироссийские санкции Трампа назвали выходом на новый уровень
В ЕС раскрыли истинное отношение к финансированию Украины
«Умные» бомбы впервые атаковали Одесскую область
В Копейске оценили площадь обрушения на заводе
Европейский премьер не захотел быть «плохим парнем» из-за Украины
Суд вынес приговор медработнику по делу о смерти ребенка в Челябинске
В США заявили о приближении войны с Китаем
Еда против хандры: продукты для выработки серотонина
Стало известно, окажет ли Россия помощь Венесуэле в случае войны с США
«Не просто распадется»: Украине предрекли фатальный конец
Дальше
Самое популярное
Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные
Общество

Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге
Общество

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября
Россия

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.