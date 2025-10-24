Вражеский Су-27 не выдержал российской ПВО и завершил службу

За минувшую неделю силы ПВО уничтожили украинский истребитель Су-27, ракеты, боеприпасы и более 1400 дронов, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также ликвидированы четыре вражеские крылатые ракеты.

Средствами ПВО сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты, 18 управляемых авиационных бомб, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1441 БПЛА, — сказано в публикации.

Ранее ВС РФ освободили село Проминь и населенный пункт Дроновка в Донецкой Народной Республике. Также российские бойцы заняли Бологовку в Харьковской области и Першотравневое в Днепропетровской.

Тем временем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что наступление российских военных на Карантинном острове стало неожиданностью для ВСУ. Он уведомил о начале боев за микрорайон Корабел и добавил, что логистика противника через автомобильный и железнодорожный мосты была нарушена.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинские войска заминировали поля у Красного Лимана, лишив себя путей отхода. По его словам, ВСУ дистанционно минировали местность на подступах к городу противопехотными и противотанковыми минами.