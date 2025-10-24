Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 11:08

Министру обороны доложили о крупном успехе российской армии в ДНР

Генерал Санчик доложил Белоусову об освобождении Дроновки в ДНР

Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Дроновка в ДНР, передает Министерство обороны России. Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик проинформировал руководителя ведомства Андрея Белоусова о достигнутом успехе.

Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик доложил главе российского ведомства, что в результате решительных и профессиональных действий военнослужащих соединения за сутки освобожден населенный пункт Дроновка Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Глава оборонного ведомства, в свою очередь, выразил военным благодарность и поздравил их с выполнением боевой задачи. Белоусов отметил высокий уровень мужества, проявленный личным составом в ходе операции по освобождению населенного пункта.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что армия России сдерживает «мясные штурмы» ВСУ у Ямполя в Донецкой Народной Республике. Он добавил, что там ведутся ожесточенные встречные бои. По его словам, украинское командование закрывает глаза на потери. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

Россия
Минобороны РФ
ДНР
ВС РФ
спецоперация
Андрей Белоусов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор раскрыл, кто выплатит семьям погибших в Копейске 120 млн рублей
Банда россиян попалась на подделке документов для нелегальных мигрантов
«Прости, что мешала»: сын Дубцовой сменил фамилию
Мужчина погиб в ДТП по дороге на кладбище
Миронов призвал реформировать российскую систему здравоохранения
Эрдоган предложил Турцию для саммита России и США
СК квалифицировал атаку БПЛА в Красногорске как теракт
В российской армии появилась робототехническая платформа для БПЛА
Запеченная горбуша с ароматным луком: рецепт, который покорит всех
«Пользы для Запада нет»: раскрыта причина желания Европы разделить Украину
В Британии утешают Украину, что потеря Донбасса — не так уж и плохо
Словакия не собирается финансировать Украину
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 октября: где сбои в РФ
Министру обороны доложили о крупном успехе российской армии в ДНР
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
В США арестовали учительницу, четырежды совратившую школьника
Политолог оценил риски для мирных переговоров от новых санкций США
ВСУ расстреляли сослуживцев за отказ идти против армии России
ЦИК обратился в Генпрокуратуру из-за одного решения губернатора Балицкого
Строительный консалтинг: как избежать переделок и срывов сроков
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.