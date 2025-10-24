Министру обороны доложили о крупном успехе российской армии в ДНР Генерал Санчик доложил Белоусову об освобождении Дроновки в ДНР

Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Дроновка в ДНР, передает Министерство обороны России. Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик проинформировал руководителя ведомства Андрея Белоусова о достигнутом успехе.

Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик доложил главе российского ведомства, что в результате решительных и профессиональных действий военнослужащих соединения за сутки освобожден населенный пункт Дроновка Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Глава оборонного ведомства, в свою очередь, выразил военным благодарность и поздравил их с выполнением боевой задачи. Белоусов отметил высокий уровень мужества, проявленный личным составом в ходе операции по освобождению населенного пункта.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что армия России сдерживает «мясные штурмы» ВСУ у Ямполя в Донецкой Народной Республике. Он добавил, что там ведутся ожесточенные встречные бои. По его словам, украинское командование закрывает глаза на потери. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.