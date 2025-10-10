ВС России разнесли объекты энергосистемы ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный ночной удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, питающим предприятия ВПК страны, сообщили в Министерстве обороны РФ. Данная операция проводилась как ответ на атаки украинской стороны.

Сегодня ночью ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что все запланированные объекты были успешно поражены. Поставленные задачи в ходе операции были выполнены.

Ранее премьер-министр республики Юлия Свириденко сообщила, что на Украине зафиксирован серьезный урон объектам энергетики. Она добавила, что в Киевской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях в настоящий момент действуют графики аварийных отключений и спецграфики, о которых будет отдельно сообщать Минэнерго и «Укрэнерго».