В Киеве подтвердили серьезный урон энергоинфраструктуре Украины

На Украине зафиксирован серьезный урон объектам энергетики, сообщила в своем Telegram-канале премьер-министр республики Юлия Свириденко. Она добавила, что в Киевской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях в настоящий момент действуют графики аварийных отключений и спецграфики, о которых будет отдельно сообщать Минэнерго и «Укрэнерго».

Есть существенные повреждения энергетической инфраструктуры, — написала Свириденко.

Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщал, что серия взрывов четвертый раз за ночь раздалась на территории Киева на фоне воздушной тревоги. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале подтвердил взрывы в городе. По его словам, ситуация с электроснабжением в столице остается сложной. К работе привлечены все необходимые службы.

До этого появилась информация о взрывах в Киеве. Кличко предупреждал жителей города, что на фоне атаки БПЛА в столице могут быть перебои со светом и водоснабжением. Очевидцы также сообщали о прилетах и пожарах в Броварах и Печерском районе Киева.