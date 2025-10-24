Российские военные из группировки войск «Восток» форсировали реку Янчур в Днепропетровской области и, освободив село Першотравневое, начали создавать плацдарм, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, это позволит армии развивать дальнейшее наступление в регионе.

Доблестные гвардейцы 64-й отдельной мотострелковой бригады форсировали реку Янчур и с боем взяли населенный пункт Першотравневое <…>. Таким образом, группировка войск «Восток» создает плацдарм на западном берегу реки Янчур для дальнейшего развития наступления, — поделился собеседник агентства.

Тем временем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что наступление российских военных на Карантинном острове стало неожиданностью для ВСУ. Он уведомил о начале боев за микрорайон Корабел и добавил, что логистика противника через автомобильный и железнодорожный мосты была нарушена.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов рассказал, что Киев использует наемников из арабских стран по отработанной США схеме. Он отметил, что на стороне ВСУ сражаются представители различных государств.