23 октября 2025 в 11:54

Военный эксперт объяснил присутствие арабских наемников ВСУ в ДНР

Военэксперт Артамонов: Украина использует арабских наемников по примеру США

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Киев использует наемников из арабских стран по отработанной США схеме, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. Он отметил, что на стороне ВСУ сражаются представители различных государств, а вторжение в Курскую область доказало, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не важно, кто составляет костяк его армии.

На стороне ВСУ сражается абсолютнейший интернационал мира наемников. Не раз Зеленский говорил, что ему абсолютно все равно, из какой страны придут эти люди, потому что у наемника родины нет. Мы это видели на Курщине. Неудивительно, что в ВСУ пришли представители из арабского мира. Это какие-то преступники. Вспомним историю с экс-главарем группировки «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в России. — NEWS.ru) Усамой бен Ладеном. В те годы американцы хвалились, что создали целую армию, готовую воевать против СССР. У меня ощущение, что ровным счетом те же самые аргументы сейчас используются на Украине, — пояснил Артамонов.

По его словам, присутствие арабских наемников в рядах украинской армии является закономерным явлением, поскольку ближневосточный регион представляет собой источник подобных кадров. Военэксперт добавил, что создание таких вооруженных сил невозможно без покровительства крупных разведслужб.

Мы знаем, что на Ближнем Востоке есть различные группировки, которые базируются под крылом у американцев. Я считаю, что мы имеем дело с интернационалом под эгидой НАТО. Все не случайно. Как правило, армия наемников возникает тогда, когда им покровительствует крупная разведка. Усиление ВСУ при помощи преступников нужно тем, кто пытается любыми путями за деньги остановить продвижение ВС РФ, — резюмировал Артамонов.

Ранее боец группировки «Южная» с позывным Француз заявил, что в ходе штурма украинских позиций в ДНР российские военнослужащие нейтрализовали иностранных наемников ВСУ. По его словам, сопротивление оказала группа арабских бойцов, которая была обнаружена и ликвидирована во время боя.

ВСУ
СВО
Украина
наемники
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
