23 октября 2025 в 11:46

Группа арабских наемников ВСУ была разбита в ДНР

Российские военные ликвидировали группу арабских наемников в ходе штурма в ДНР

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В ходе штурма украинских позиций в Донецкой Народной Республике российские военнослужащие нейтрализовали группу иностранных наемников, сообщил РИА Новости боец группировки «Южная» с позывным Француз. По его словам, сопротивление оказала группа арабских бойцов, которая была обнаружена и ликвидирована во время боя.

Штурмовали очередную позицию противника. В ходе боя выявилось, что это были наемники арабского происхождения. Больше половины было ликвидировано, вторая часть просто сдалась в плен, — сказал военный.

Ранее сообщалось, что на полигоне «Гончаровский» в Черниговской области был уничтожен лагерь подготовки иностранных наемников ВСУ, потери составили около 200 человек и до 10 единиц техники. По украинскому военному объекту был нанесен комбинированный удар. Минобороны России официально не комментировало эту информацию.

Кроме того, в российских силовых структурах сообщили об усугублении положения Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении. Согласно предоставленной информации, российские подразделения значительно расширили контролируемую территорию в данном районе.

Россия
Украина
ВС РФ
ВСУ
наемники
спецоперация
