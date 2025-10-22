Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 09:09

ВСУ лишились тренировочного лагеря и 200 наемников

Лагерь подготовки иностранных наемников ВСУ уничтожен под Черниговом

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Лагерь подготовки иностранных наемников ВСУ на полигоне «Гончаровский» в Черниговской области был уничтожен, потери составили около 200 человек и до 10 единиц техники, сообщили РИА Новости источники в российских силовых структурах. По украинскому военному объекту был нанесен комбинированный удар. Минобороны России пока официально не комментировало эту информацию.

Нанесен комбинированный удар по лагерю подготовки иностранных наемников на полигоне «Гончаровский». Потери противника составили около 200 человек живой силы и до 10 единиц техники, — говорится в материале.

Ранее стало известно о начале масштабного наступления российских вооруженных сил на город Орехов в Запорожской области. По данным источника, армейские подразделения осуществляют механизированные атаки на трех участках данного направления. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, в российских силовых структурах сообщили об усугублении положения Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении. Согласно предоставленной информации, российские подразделения значительно расширили контролируемую территорию в данном районе.

