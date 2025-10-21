Позиции ВСУ существенно ухудшились на одном из направлений в зоне СВО

Положение Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении становится все более сложным, об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, российские войска существенно расширили зону своего контроля.

В последнее время на Харьковском направлении дела у ВСУ идут все хуже и хуже. ВС РФ значительно расширили зоны контроля в Волчанске и возле границы в районе Хатнего. Кроме того, у ВСУ совсем плохи дела и на других направлениях, — сказал собеседник агентства.

По информации источника, текущая ситуация вызывает серьезную озабоченность у западных спонсоров Украины. Даже Вашингтон, который отдалился от Киева, продолжает настаивать на необходимости наступательных действий, рассказал он.

Ранее стало известно, что российские войска начали крупное наступление на город Орехов в Запорожской области. Армейские подразделения проводят механизированные штурмы на трех участках Запорожского направления. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того в Министерстве обороны России сообщили о проведении масштабных ударов по инфраструктурным объектам Украины. Целями атак стали энергетические и транспортные системы, обеспечивающие функционирование украинских вооруженных сил.