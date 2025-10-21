Энергетическая система Украины испытала серьезный удар российской армии

Российские вооруженные силы совершили масштабные удары по украинской инфраструктуре, сообщили в Министерстве обороны РФ. Атаки были нанесены по энергетическим и транспортным объектам, которые обеспечивают функционирование Вооруженных сил Украины.

Для поражения целей применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия. В ведомстве подчеркнули, что эти объекты непосредственно задействованы в обеспечении боевых действий ВСУ.

Кроме того, российские военные поразили места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и пункты временного размещения украинских военнослужащих. Удары были нанесены в 140 районах, включая расположение иностранных наемников.

Ранее командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер сообщал, что российские военнослужащие уничтожили лагерь наемников ВСУ в районе Харькова. Он уточнил, что в результате было ликвидировано до 600 военнослужащих. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.