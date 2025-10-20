Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 22:25

ВС РФ уничтожили лагерь ВСУ с сотнями наемников

Боец Джокер: российские войска уничтожили 600 наемников ВСУ под Харьковом

Российские военнослужащие уничтожили лагерь наемников ВСУ в районе Харькова, сообщил RT командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер. Уточняется, что в результате было ликвидировано до 600 военнослужащих. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В ходе разведки удалось выявить крупный лагерь украинских военных, которые оказались иностранными наемниками из Франции и Польши. Впоследствии по нему было нанесено два удара ракетами «Искандер», — сказано в публикации.

По информации военного, решение о применении ракетного оружия было принято оперативно. Удар нанесли в момент, когда противник не ожидал атаки.

Ранее российские военные из 56-го батальона специального назначения заблокировали поставки ВСУ в районе Красноармейска: они регулярно сбивают грузовые беспилотники «Баба-яга», которые доставляют боеприпасы и продовольствие. Как уточнил офицер Южного военного округа, это стало возможным благодаря эффективному контролю воздушного пространства.

В то же время ВСУ резко сократили количество атак беспилотников на российские регионы. Так, за минувшую ночь, 20 октября, силами ПВО было уничтожено всего семь дронов самолетного типа над Крымом, Брянской, Липецкой и Ульяновской областями, при этом попытки атак на нефтеперерабатывающие заводы не фиксировались.

