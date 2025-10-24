В российской армии появилась робототехническая платформа для БПЛА Белоусову представили робоплатформу для доставки БПЛА на позиции

Министру обороны Андрею Белоусову представили наземную робототехническую платформу для доставки дронов на позиции, рассказали в Министерстве обороны РФ. Он ознакомился с перспективной разработкой военных инженеров Южной группировки войск во время посещения передового пункта управления.

Платформа несет на себе несколько ударных FPV-дронов и один разведывательный БПЛА. Она способна самостоятельно передвигаться на несколько километров, а также имеет стационарные зарядные устройства для БПЛА, что увеличивает автономность данного комплекса, — сообщили в ведомстве.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов рассказал, что меньше 2,5 млрд рублей было направлено в нынешнем году на развитие робототехники в стране. В 2026–2028 годах будет направлено около 43 млрд рублей на меры поддержки по роботизации.

До этого депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказал, что при полной автоматизации производства в России планируется ввести налог на робота. Подоходный налог при этом выплачиваться не будет, отметила парламентарий.