10 октября 2025 в 15:09

В Госдуме рассказали о планах ввести налог на роботов

Депутат Бессараб: при автоматизации производства необходим налог на роботов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При полной автоматизации производства в России планируется ввести налог на робота, заявила НСН депутат Госдумы Светлана Бессараб. Подоходный налог при этом выплачиваться не будет, отметила парламентарий.

При автоматизации производства нужно ввести новый налог. Это налог на одного робота, мы к этому придем. Это будущее и безопасность государства. Нам самим нужно развиваться. Чтобы быть востребованными на рынке труда, нужно уметь управлять роботами, — отметила Бессараб.

Она уточнила, что в бюджете РФ на три года уже заложили средства на образование в сфере роботизации. Депутат добавила, что роботы уже активно используют в производстве и медицине. При этом, по ее мнению, не следует применять их в творческих профессиях.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что россиянам не стоит беспокоиться о вытеснении людей роботами с рынка труда. По словам парламентария, в стране с каждым годом растет дефицит рабочих кадров.

