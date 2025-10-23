«Город скоро падет»: наступление ВС РФ в Купянске, мясорубка в центре

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 23 октября 2025 года, что сейчас происходит у Волчанска, Липцев, правда ли, что российские войска уже в центре Купянска и там началась жесткая мясорубка?

Какова ситуация на Харьковском направлении в четверг, 23 октября

Штурмовые группы ВС РФ продвигаются в Волчанске и окрестностях при поддержке российской авиации, артиллерии и расчетов ТОС-1А; ВСУ отступают, неся большие потери, утверждает Telegram-канал «Северный ветер».

«На левобережье Волчанска штурмовые группы „бесстрашных“ заняли и зачистили девять зданий, продвинувшись на 100 м. В лесу возле Синельниково „Воины Севера“ продвинулись на 300 м вглубь и заняли позицию противника. В районе Тихого наши штурмовики продвинулись на 150 м по лесопосадкам. Командование ВСУ в срочном порядке укрепляет оборонительные позиции в районе н. п. Вильча южнее Волчанска и перебрасывает личный состав спецрот, включая тех, кто находится в госпиталях после легких ранений», — уточнил источник.

На участке Меловое — Хатнее российские войска продвинулись на 500 м и заняли лесополосу, уничтожено до взвода живой силы ВСУ; на Липцевском участке фронта без существенных изменений: расчеты FPV и артиллеристы наносили удары по выявленным огневым точкам, станциям РЭБ и пунктам управления БПЛА украинской армии в Липцах, заявил канал.

По сообщению Telegram-канала WarGonzo, на Купянском участке идут бои в районе Песчаного, ВСУ контратакуют у Московки; в самом Купянске российское войска продвигаются в городских кварталах, закрепляясь на новых участках.

«На Волчанском участке ВС РФ выходят к Синельниково южнее Волчанска. Есть продвижение в районе Тихого. На восточном фланге ВС РФ расширяют плацдарм для выхода к северным окраинам Хатнего», — добавил источник.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев утверждает, что боестолкновения разворачиваются в центре Купянска; ВС РФ продвинулись в районе автотранспортного колледжа, завода «Метиз» и южной части города.

«Исход очевиден всем», «Жесткая мясорубка, город скоро падет», — оценили положение ВСУ в Купянске пользователи Сети.

«На Харьковском участке идут бои в южной части Волчанска. ВС РФ вышли к окраинам Синельниково в районе деревообрабатывающего предприятия. Тактические успехи есть восточнее в районе Тихого», — написал Царев в своем Telegram-канале.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

В зоне действия группировки войск «Север» на Харьковском направлении потери ВСУ за сутки составили более шести с половиной десятков человек личного состава; уничтожены различные виды вооружений и техники, а также пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

Telegram-канал «Хроники Гераней» утверждает, что ночью 23 октября два мощных взрыва прогремели в Харькове, затем начался пожар в Новобаварском районе, где, предварительно, горел территориальный центр комплектования (военкомат).

«В Лозовой, Харьковская область, очень много „Гераней“ летает, что-то взрывают. Думаю — по энергетике. Света нет, ну, наверное, во что-то попало, потому что дрожали окна, двери и пол. И связь стала плохой. Не менее шести-семи прилетов. По звуку и удалению — может быть депо и рядом тяговая подстанция», — сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

