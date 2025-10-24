Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 15:00

Военэксперт раскрыл, какое «кольцо смерти» станет крахом для армии Украины

Военэксперт Матвийчук: окружение сотен техники ВСУ говорит о больших потерях

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотни единиц украинской техники, окруженные российскими войсками под Красным Лиманом, свидетельствуют о значительных потерях в рядах ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, данное событие существенно изменит баланс сил на поле боя.

600 единиц бронетехники — это достаточно мощная сила, которая способна творить чудеса на поле боя. Скорее всего, [под Красным Лиманом] идет очень большая потеря личного состава [ВСУ], некому защищать машины. Танк ведь сам по себе очень уязвим, ему необходима пехота и артиллерия, которые должны его прикрывать. То есть мы уничтожаем цвет украинской армии. Ликвидация 600 единиц техники и взятие всех бойцов ВСУ в плен — это дыра, которую, я думаю, вряд ли [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) сможет заштопать и залатать, — высказался Матвийчук.

Он подчеркнул, что ликвидация данной группировки многократно усилит преимущество российских войск над силами противника. По словам эксперта, это также откроет перед ВС РФ возможность беспрепятственно продолжить наступление.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВС России практически окружили бронетанковую группу ВСУ под Красным Лиманом. Отмечалось, что в котле могут оказаться три механизированные бригады и около 600 единиц боевой техники.

СВО
Украина
Россия
ВС РФ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые версии пропажи Усольцевых: что известно, новости 24 октября, поиски
Набиуллина назвала риски резкого снижения ключевой ставки до 12%
Пригожин назвал «главное позорище» отечественного шоу-бизнеса
В ХДС возмутились массовому бегству украинских призывников в Германию
Украина в пролете: Брюссель отказался красть активы РФ, чего они испугались
Девять человек пострадало в результате столкновения автобуса с грузовиком
Германия направила Китаю ноту протеста из-за удара по экономике
Средства ПВО уничтожили шесть вражеских БПЛА
Психолог раскрыла, как стимулировать зумеров на создание семьи
Бывший концертный директор группы t.A.T.u ответил на слухи о нападении
В России назвали главных проигравших от санкций в энергетике
В Госдуме призвали наказать звезду ММА, исполнившего гимн Украины
Юрист рассказал, что грозит прославлявшему Украину бойцу ММА Кулинскому
Экономист объяснил, как 19-й пакет санкций ЕС повлияет на «Мир»
«Это позор»: журналист осудил реакцию Европы на разрушение Донбасса
Бывшего концертного директора группы «Тату» избили на улице
В офисах компании ЛСР прошли обыски
В РПЦ отреагировали на продажу плюшевых игрушек в виде распятия Иисуса
Как в детстве — классический салат из печени трески
Как приготовить вкусный фарш для сочных котлет — раскрываем секреты
Дальше
Самое популярное
Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Запеканка «Харя» из картофеля и капусты: старинный осенний рецепт
Семья и жизнь

Запеканка «Харя» из картофеля и капусты: старинный осенний рецепт

Творожная запеканка без муки и манки: идеальный завтрак диабетика
Семья и жизнь

Творожная запеканка без муки и манки: идеальный завтрак диабетика

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.