Военэксперт раскрыл, какое «кольцо смерти» станет крахом для армии Украины

Сотни единиц украинской техники, окруженные российскими войсками под Красным Лиманом, свидетельствуют о значительных потерях в рядах ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, данное событие существенно изменит баланс сил на поле боя.

600 единиц бронетехники — это достаточно мощная сила, которая способна творить чудеса на поле боя. Скорее всего, [под Красным Лиманом] идет очень большая потеря личного состава [ВСУ], некому защищать машины. Танк ведь сам по себе очень уязвим, ему необходима пехота и артиллерия, которые должны его прикрывать. То есть мы уничтожаем цвет украинской армии. Ликвидация 600 единиц техники и взятие всех бойцов ВСУ в плен — это дыра, которую, я думаю, вряд ли [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) сможет заштопать и залатать, — высказался Матвийчук.

Он подчеркнул, что ликвидация данной группировки многократно усилит преимущество российских войск над силами противника. По словам эксперта, это также откроет перед ВС РФ возможность беспрепятственно продолжить наступление.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВС России практически окружили бронетанковую группу ВСУ под Красным Лиманом. Отмечалось, что в котле могут оказаться три механизированные бригады и около 600 единиц боевой техники.