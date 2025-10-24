Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 12:47

Группировка ВСУ почти оказалась в котле под Красным Лиманом

Mash: ВС России почти взяли в котел группировку ВСУ под Красным Лиманом

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы России практически взяли в котел бронетанковую группировку ВСУ в составе трех мехбригад и 600 единиц техники под Красным Лиманом, сообщает Telegram-канал Mash. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

На канале уточнили, что среди потенциальных трофеев России есть «Леопарды», «Абрамсы» и «Брэдли». Авторы со ссылкой на одного из российских бойцов сообщили, что после освобождения поселка Ставки военные вышли к Лиману с двух направлений. Город является важным железнодорожным узлом, через который проходят поставки снабжения ВСУ, рассказал источник.

Кроме того, в Красном Лимане располагается асфальтобетонный завод. Он может использоваться Киевом для отливки укрепрайонов, сообщили авторы канала.

Ранее командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик сообщил главе Минобороны РФ Андрею Белоусову об освобождении Дроновки в ДНР. Министр в свою очередь выразил военным благодарность и поздравил их с выполнением боевой задачи. Он также отметил высокий уровень мужества, проявленный личным составом в ходе операции по освобождению населенного пункта.

