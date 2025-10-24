Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 12:28

Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области

Бойцы группировки войск «Север» освободили Бологовку в Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Бологовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что в операции принимали участие военнослужащие группировки войск «Север».

На харьковском направлении в результате активных действий освобожден населенный пункт Бологовка Харьковской области,рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Дроновка в Донецкой Народной Республике. Генерал-полковник Александр Санчик доложил об этом министру обороны Андрею Белоусову. Военачальник поблагодарил российских бойцов за мужество.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные улучшили тактическое положение на Краснолиманском направлении в ДНР на участке Ставки — Кировск. По его словам, противник, невзирая на потери, продолжает удерживать стратегические высоты в районе Ставков. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что бойцы ВСУ добровольно сдаются в плен из-за нежелания умирать за президента страны Владимира Зеленского. Он добавил, что противник мобилизует все силы для сдерживания армии России.

Харьковская область
ВСУ
СВО
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз уличили в разработке новых санкций против ЛУКОЙЛа
Как выбрать металлоконструкции: на что обратить внимание при заказе?
В Кремле указали на «слишком затянувшуюся паузу» в переговорах по Украине
В Кремле сообщили о подготовке международного телефонного разговора Путина
В Кремле анонсировали проведение заседания Совбеза во главе с Путиным
В Кремле ответили на информацию о срыве саммита в Будапеште
В Турции началось громкое дело о шпионаже с участием экс-мэра Стамбула
Юрист рассказал, можно ли тратить деньги с найденной банковской карты
В Испании нашли потерянный шедевр Пикассо
ВВС США объявили тендер на строительство частных ЦОД на авиабазах
Известному предпринимателю сулят срок за поставки дронов для ВСУ
Пострадавшую при атаке БПЛА семью из Подмосковья отправят в гостиницу
Королевская семья Британии: новости, почему Диана жаловалась на Карла III
Российские войска разнесли подпитывающие ВСУ объекты на Украине
Пнувший музыкальную колонку житель Луганска скончался
Группировка ВСУ почти оказалась в котле под Красным Лиманом
Цифровой рубль: полный обзор новой валюты
«Не останется без ответа»: сенатор об атаке БПЛА на Красногорск
Суд Петербурга приговорил курьера мошенников к пяти годам колонии
Армия России заняла еще одно село в ДНР
Дальше
Самое популярное
Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные
Общество

Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге
Общество

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября
Россия

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.