Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области Бойцы группировки войск «Север» освободили Бологовку в Харьковской области

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Бологовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что в операции принимали участие военнослужащие группировки войск «Север».

На харьковском направлении в результате активных действий освобожден населенный пункт Бологовка Харьковской области, — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Дроновка в Донецкой Народной Республике. Генерал-полковник Александр Санчик доложил об этом министру обороны Андрею Белоусову. Военачальник поблагодарил российских бойцов за мужество.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные улучшили тактическое положение на Краснолиманском направлении в ДНР на участке Ставки — Кировск. По его словам, противник, невзирая на потери, продолжает удерживать стратегические высоты в районе Ставков. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что бойцы ВСУ добровольно сдаются в плен из-за нежелания умирать за президента страны Владимира Зеленского. Он добавил, что противник мобилизует все силы для сдерживания армии России.