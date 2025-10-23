Марочко рассказал об успехах российских войск в Донбассе Марочко: ВС России улучшили тактическое положение в районе Ставков

Российские военные улучшили тактическое положение на Краснолиманском направлении в ДНР на участке Ставки — Кировск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии ТАСС. По его словам, подразделения ВСУ, неся значительные потери, продолжают попытки удержать стратегически важные высоты в районе населенного пункта Ставки. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ за последнее время выровняли ЛБС и улучшили тактическое положение на участке Ставки — Кировск на Краснолиманском направлении в ДНР. Украинские боевики, невзирая на потери, продолжают удерживать стратегические высоты в районе Ставков, — сказал Марочко.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об успешной операции российских военных по форсированию Днепра и закреплению на стратегически важном острове Карантинный. Глава региона подчеркнул, что маневр осуществлялся в условиях активного сопротивления со стороны украинских подразделений.

Кроме того, стало известно, что российские армейские подразделения приступили к масштабной наступательной операции на Запорожском направлении. В районе города Орехова зафиксированы механизированные штурмовые действия одновременно на трех стратегических участках фронта.