Белоусов оценил важность освобождения Дроновки в ДНР Белоусов назвал взятие Дроновки в ДНР шагом к победе и к достижению целей СВО

Освобождение Дроновки в Донецкой Народной Республике стало серьезным шагом к победе, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. По его словам, ВС РФ также приблизили достижение целей спецоперации на Украине.

Вами сделан серьезный шаг к победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи, — говорится в сообщении министра.

Белоусов поздравил командование и личный состав 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской ордена Славы I степени бригады со взятием населенного пункта под контроль. Министр отметил, что военные с первых дней СВО образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях.

Ранее стало известно, что подразделения Южной группировки войск освободили Дроновку. Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик доложил Андрею Белоусову об успехе российской армии.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что наступление ВС РФ на Карантинном острове в Херсонской области стало неожиданностью для противника. Глава региона отметил, что логистика противника через автомобильный и железнодорожный мосты нарушилась.