23 октября 2025 в 12:05

«Врагу не пожелаю»: жена телеведущего Николаева рассказала о его состоянии

Жена Николаева заявила, что врачи еще не поставили ведущему точный диагноз

Юрий Николаев Юрий Николаев Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Жена телеведущего Юрия Николаева Элеонора сообщила, что состояние здоровья ее супруга врачи оценивают как стабильное, но точный диагноз пока не установлен. В беседе с NEWS.ru она отметила, что народный артист РФ провел некоторое время в медицинском учреждении и в ближайшее время должен вернуться домой для дальнейшего наблюдения и лечения.

Николаев полежал в больнице, а сейчас должен уже приехать домой. Врачи оценивают его состояние как более или менее нормальное. Лечимся. По поводу проблем с легкими, тут врачи должны ответить. Как что-то уладится, тогда будет понятно, а сейчас пока ничего неизвестно. Может быть, все уладится быстрее, дай Бог все будет в покое. У всех близких нервное состояние. А так, пока ничего не можем говорить, сами не знаем. Даже врагу не пожелаю такого состояния, — сказала Николаева.

Ранее сообщалось, что Николаева экстренно госпитализировали с обострением болезни легких. По данным Telegram-канала Mash, в организм 76-летнего телеведущего попал вирус, и в результате он начал задыхаться. Канал писал, что народный артист РФ падал при ходьбе, плохо разговаривал, жаловался на сильную одышку, кашель, слабость и головокружение.

