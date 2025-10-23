Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 09:41

Российский телеведущий попал в больницу после того, как начал задыхаться

Mash: телеведущего Николаева госпитализировали с обострением болезни легких

Юрий Николаев Юрий Николаев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали с обострением болезни легких. По информации канала, в организм 76-летнего народного артиста попал вирус, и в результате он начал задыхаться. Канал также отметил, что Николаев падал при ходьбе, плохо разговаривал, жаловался на сильную одышку, кашель, слабость и головокружение.

По данным канала, симптомы держались почти неделю, пока телеведущий не вызвал скорую. Как уточнил Mash, через девять дней в больнице его состояние стабилизировали: артист прибавил в весе, вновь начал ходить и спокойно дышать. Согласно сведениям канала, на днях Николаева выписали, посоветовав отказаться от курения.

Ранее телеведущая Юлия Барановская сообщила о выходе на работу после перенесенной болезни. Она отметила, что в настоящее время проходит восстанавливающий период и соблюдает специальную диету, назначенную врачами, а также постепенно увеличивает физическую активность.

До этого народная артистка России Светлана Дружинина опровергла информацию о госпитализации своего супруга Анатолия Мукасея в одну из московских больниц. Она заявила, что появившиеся в СМИ слухи не соответствуют действительности, мужчина чувствует себя хорошо.

Юрий Николаев
телеведущие
больницы
артисты
госпитализации
