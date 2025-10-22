Актриса Дружинина рассказала о здоровье мужа после слухов о госпитализации

Народная артистка России Светлана Дружинина опровергла информацию о госпитализации своего супруга советского и российского кинооператора, известного по работам с различными режиссерами при создании картин «Чучело», «Берегись автомобиля» и «Большая перемена», Анатолия Мукасея. В беседе с NEWS.ru она заявила, что появившиеся в СМИ слухи не соответствуют действительности, пара чувствует себя хорошо.

Вы, [СМИ], несете какую-то чушь. Мы с мужем чувствуем себя хорошо. Никто никого не госпитализировал, — высказалась Дружинина.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что Мукасей был доставлен в одну из московских больниц. По данным канала, инцидент произошел после того, как мужчине дома стало плохо и он потерял сознание.

Народный артист Российской Федерации Виктор Сухоруков ранее опроверг слухи о своей госпитализации. Актер подчеркнул, что едет в Санкт-Петербург играть спектакль «Старший сын».

До этого народная артистка России Клара Новикова также опровергла слухи о своей госпитализации. По словам актрисы, сейчас она активно готовится к гастролям.