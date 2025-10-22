Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 10:13

Актриса Дружинина рассказала о здоровье мужа после слухов о госпитализации

Актриса Дружинина опровергла новость о госпитализации ее супруга Мукасея

Светлана Дружинина Светлана Дружинина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народная артистка России Светлана Дружинина опровергла информацию о госпитализации своего супруга советского и российского кинооператора, известного по работам с различными режиссерами при создании картин «Чучело», «Берегись автомобиля» и «Большая перемена», Анатолия Мукасея. В беседе с NEWS.ru она заявила, что появившиеся в СМИ слухи не соответствуют действительности, пара чувствует себя хорошо.

Вы, [СМИ], несете какую-то чушь. Мы с мужем чувствуем себя хорошо. Никто никого не госпитализировал, — высказалась Дружинина.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что Мукасей был доставлен в одну из московских больниц. По данным канала, инцидент произошел после того, как мужчине дома стало плохо и он потерял сознание.

Народный артист Российской Федерации Виктор Сухоруков ранее опроверг слухи о своей госпитализации. Актер подчеркнул, что едет в Санкт-Петербург играть спектакль «Старший сын».

До этого народная артистка России Клара Новикова также опровергла слухи о своей госпитализации. По словам актрисы, сейчас она активно готовится к гастролям.

Светлана Дружинина
актрисы
госпитализации
знаменитости
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Физиономист посмотрел видео с экс-женой Бивола и сделал вывод
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 октября: где сбои в РФ
«Будет уроком»: генерал высказался о мощном ударе РФ по энергетике Украины
Волчанск, Песчаное, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 октября
Экс-ведущего «Модного приговора» задержали на границе США
Baza: в Башкирии задержан замначальника миграционного управления МВД
Под Петербургом россиянин зарезал коллегу
В Госдуме объяснили, чем грозит вовлечение детей в азартные игры
Россиянин скончался в ДТП с машиной ритуальных услуг
«Запускают с катапульты»: раскрыто, откуда ВСУ атаковали Дагестан
Суд принял решение по правомерности штрафов с двух дорожных камер
Три российских аэропорта снова открыли двери для пассажиров
«Очевидный спад»: россиянки «забыли» дорогу в маникюрные салоны
В Европе объяснили, почему Макрон превратился в зануду
Невролог рассказала, связаны ли перепады погоды с головными болями
Аналитик дала прогноз по автокредитованию
Нарколог объяснил странное поведение угодившей в скандал экс-жены Бивола
Россия ратифицировала договор о партнерстве с Венесуэлой
Психиатр раскрыл, как избавиться от заикания в зрелом возрасте
Два человека погибли в ДТП с автобусом в ХМАО
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.