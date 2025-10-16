«Столько раз хоронили»: Новикова ответила на слухи о госпитализации Актриса Новикова опровергла слухи о своей госпитализации

Актриса народная артистка России Клара Новикова в беседе c NEWS.ru опровергла слухи о своей госпитализации. Она отметила, что «все нормально». По словам Новиковой, сейчас она активно готовится к гастролям.

Меня столько раз хоронили и вытаскивали из дома престарелых, я ничему не удивляюсь больше. <…> Все нормально. В 14 часов репетиция. Готовлюсь к гастролям. 20 [октября] сольный концерт, — сказала артистка.

Ранее Новикова, победившая несколько лет назад рак груди, заявила, что понимает состояние главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Она отметила, что представляет, через что журналистке придется пройти из-за болезни. При этом сама Симоньян не раскрывала свой диагноз.

До этого Новикова рассказала, что написала коллеге Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после того, как послушала песни певицы Аллы Пугачевой. Она назвала артистку гениальной. По словам актрисы, она поздравляет пару с днями рождения.

Новикова также вспомнила, как последний генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, о котором она шутила в своих выступлениях, при жизни ел ее борщ. По ее словам, он признался, что супруга Раиса такой не готовила.