Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 10:12

«Столько раз хоронили»: Новикова ответила на слухи о госпитализации

Актриса Новикова опровергла слухи о своей госпитализации

Клара Новикова Клара Новикова Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Актриса народная артистка России Клара Новикова в беседе c NEWS.ru опровергла слухи о своей госпитализации. Она отметила, что «все нормально». По словам Новиковой, сейчас она активно готовится к гастролям.

Меня столько раз хоронили и вытаскивали из дома престарелых, я ничему не удивляюсь больше. <…> Все нормально. В 14 часов репетиция. Готовлюсь к гастролям. 20 [октября] сольный концерт, — сказала артистка.

Ранее Новикова, победившая несколько лет назад рак груди, заявила, что понимает состояние главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Она отметила, что представляет, через что журналистке придется пройти из-за болезни. При этом сама Симоньян не раскрывала свой диагноз.

До этого Новикова рассказала, что написала коллеге Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после того, как послушала песни певицы Аллы Пугачевой. Она назвала артистку гениальной. По словам актрисы, она поздравляет пару с днями рождения.

Новикова также вспомнила, как последний генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, о котором она шутила в своих выступлениях, при жизни ел ее борщ. По ее словам, он признался, что супруга Раиса такой не готовила.

актрисы
артисты
Клара Новикова
слухи
госпитализации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая невеста Баскова опубликовала фото с ним в постели
Стало известно, как Лазарев относится к Понаровской
С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей
Супруги спалили дотла машину и подожгли банк после общения с мошенниками
В Кемерове местного жителя убили у бара
В Минцифры России выразили надежду на отсутствие крупных утечек данных
Пациента с пьяным отравлением напоили еще сильнее для спасения жизни
Под Челябинском подросток захлебнулся собственной рвотой
Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из Домодедово
Сразу три военных вертолета совершили вынужденную посадку
Удары по Украине сегодня, 16 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 16 октября: что завтра, депрессия, низкое давление
Известный футболист оценил возвращение тренера Кононова в «Торпедо»
В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка
Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки
Хреновина из спелых томатов: натуральный рецепт без консервантов
Рецепты шведской кухни для уютных вечеров и праздничного стола
Две иностранки пытались вывезти меха из России на миллионы рублей
Суд вынес приговор по делу о хищениях на заводе «Телта»
Новак раскрыл, что не так с заявлением Трампа об Индии и российской нефти
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.