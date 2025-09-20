«Понимаю, что придется пройти»: победившая рак Новикова о болезни Симоньян

«Интервидение-2025»
Артистка Клара Новикова, победившая несколько лет назад рак груди, заявила, что понимает состояние главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. В беседе с порталом Voice она отметила, что представляет, через что журналистке придется пройти из-за болезни. При этом официально Симоньян не раскрывала свой диагноз.

У меня это все было очень давно. Я понимаю Маргариту, понимаю, через что ей придется пройти, — поделилась Новикова.

Она добавила, что справиться с раком ей помог позитивный настрой. Артистка призналась, что после операции врач посоветовал ей сходить в храм и поставить свечу за здравие.

Ранее Симоньян сообщила, что находится дома после операции. По словам Симоньян, ее пока еще беспокоят болевые ощущения. Медиаменеджер также рассказала, что ей предстоит курс лечения, и поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания.

До этого писатель Олег Рой заявил, что проблемы со здоровьем у Симоньян могли начаться из-за стресса. Он отметил, что ее семья переживает сложный период, так как режиссер Тигран Кеосаян уже несколько месяцев находится в коме.

