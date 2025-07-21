Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 22:00

Клара Новикова раскрыла, общается ли сейчас с Пугачевой и Галкиным

Клара Новикова заявила, что общается сейчас с Пугачевой и Галкиным

Клара Новикова Клара Новикова Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российская юмористка Клара Новикова рассказала NEWS.ru, что написала коллеге Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после того, как послушала песни певицы Аллы Пугачевой. Она назвала артистку гениальной.

Весной я услышала новые песни Аллы и переслушала их несколько раз, особенно на меня произвела впечатление песня «Мама». Это не песня — это монолог, исповедь. <…> «Она гениальная, — написала я Максиму об Алле, — я до сих пор в мурашках», — рассказала Новикова.

По словам Клары Борисовны, она поздравляет пару с днями рождения. Собеседница назвала Галкина талантливым.

Я поздравляю с днем рождения и Максима, и Аллу. Макс невероятно талантливый, знает несколько языков. Я знаю его брата, у них достойная семья. Алла всегда знает, что делает, чувствует, что ей нужно в определенный момент, — добавила Новикова.

Ранее юмористка рассказала, как последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, о котором она иногда шутила в своих выступлениях, при жизни ел ее борщ. По ее словам, он признался, что супруга Раиса такой не готовила.

Алла Пугачева
Клара Новикова
песни
Максим Галкин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Колумбийская собака спасла более 30 человек, подорвавшись на мине
Германия в случае войны будет использовать женщин и стариков на свои нужды
Клара Новикова раскрыла, общается ли сейчас с Пугачевой и Галкиным
Компот пахнет ананасом, а варится из кабачка — тропики в банке
«Раиса такой не готовила»: Новикова раскрыла, как кормила Горбачева борщом
Канада выделит $14,6 млн на обслуживание танков Leopard 2 для Украины
Шмыгаль указал на многомиллиардный разрыв в военном бюджете Украины
Россиянам перечислили опасные регионы для владельцев частных домов
Экс-полицейский убил жену после того, как она узнала о его измене
Зеленский назвал возможную дату переговоров с Россией
SHAMAN прекратил участие в опере «Князь Владимир» из-за двух причин
Сочи или Геленджик: где дешевле отдохнуть летом 2025 года
В Италии сделали неожиданное заявление после отмены концерта Гергиева
Германия и США приблизились к важному соглашению по Украине
Маринованные абрикосы — новая классика зимней заготовки
Раскрыто, когда стену Цоя окончательно очистят от упоминаний о Технике
Путин посмертно наградил медалью «За храбрость» сторожа музея в Судже
Россиянка нанесла возлюбленному смертельный порез крышкой от сковородки
Задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда вводят в штатный график
Мирей Матье: история французской эстрадной легенды
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.