Клара Новикова раскрыла, общается ли сейчас с Пугачевой и Галкиным

Клара Новикова раскрыла, общается ли сейчас с Пугачевой и Галкиным Клара Новикова заявила, что общается сейчас с Пугачевой и Галкиным

Российская юмористка Клара Новикова рассказала NEWS.ru, что написала коллеге Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после того, как послушала песни певицы Аллы Пугачевой. Она назвала артистку гениальной.

Весной я услышала новые песни Аллы и переслушала их несколько раз, особенно на меня произвела впечатление песня «Мама». Это не песня — это монолог, исповедь. <…> «Она гениальная, — написала я Максиму об Алле, — я до сих пор в мурашках», — рассказала Новикова.

По словам Клары Борисовны, она поздравляет пару с днями рождения. Собеседница назвала Галкина талантливым.

Я поздравляю с днем рождения и Максима, и Аллу. Макс невероятно талантливый, знает несколько языков. Я знаю его брата, у них достойная семья. Алла всегда знает, что делает, чувствует, что ей нужно в определенный момент, — добавила Новикова.

Ранее юмористка рассказала, как последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, о котором она иногда шутила в своих выступлениях, при жизни ел ее борщ. По ее словам, он признался, что супруга Раиса такой не готовила.