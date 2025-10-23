Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 03:20

Барановская сообщила о своем самочувствии после болезни

Барановская рассказала о процессе восстановления после перенесенной болезни

Юлия Барановская Юлия Барановская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая Юлия Барановская на закрытом показе первого выпуска шоу «Форт. Возвращение легенды» сообщила о выходе на работу после перенесенной болезни, передает корреспондент NEWS.ru. Она отметила, что в настоящее время проходит восстанавливающий период и соблюдает специальную диету, назначенную врачами, а также постепенно увеличивает физическую активность.

У меня сейчас обычный восстановительный период. Я видела здесь стол красивый, мне пока не всё можно съесть оттуда. <...> Я, конечно, знаю, что в этой ситуации общение и потихоньку возвращаться к работе будет для меня самым лучшим, — сказала Барановская.

Ранее агент телезвезды сообщал, что Барановской стало плохо во время съемок проекта «Большие семьи большой страны» на Ямале. Она была госпитализирована в больницу Салехарда, где ей провели две полостные операции. Он добавил, что диагноз вызван давним хроническим заболеванием, связанным с последствиями родов.

До этого российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал, что его выписали из больницы после успешного завершения курса лечения. Чемпион проходил терапию в медицинском центре при МГУ.

