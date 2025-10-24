ВС России освободили еще три населенных пункта: что это значит для СВО?

ВС России освободили еще три населенных пункта: что это значит для СВО?

Российские войска взяли под контроль еще три населенных пункта на разных направлениях спецоперации. Что об этом известно, о каких территориях идет речь, что это значит для СВО, правда ли Покровск погружается в котел и грядет серьезный удар по логистике ВСУ?

Какие три населенных пункта освободили ВС России

Российские войска освободили населенные пункты Бологовка в Харьковской области, Проминь в ДНР и Першотравневое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

Першотравневое брали военнослужащие группировки войск «Восток»: подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады в ходе решительных активных действий форсировали реку Янчур и заняли территорию поселения, водрузив российский триколор, уточнили в ведомстве.

«В результате ожесточенных боев воины-дальневосточники взяли под контроль район обороны противника протяженностью свыше четырех километров. <…> [Подразделения „Востока“] закрепили плацдарм на западном берегу реки Янчур, создав условия для дальнейшего развития наступления на Днепропетровском направлении», — заявили в пресс-службе МО.

Проминь в результате активных и решительных действий освободила Центральная группировка войск, подчеркнул в министерстве. Бологовка в свою очередь находится в зоне ответственности ГрВ «Север».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Что значит для СВО освобождение этих населенных пунктов

Бологовка располагается в Двуречанском районе Харьковской области, на границе с Белгородской областью России в восьми километрах к северо-западу от ранее освобожденного села Тополи, население — около 80 человек.

«Российская армия продолжает расширять зону контроля вдоль границы с Харьковщиной. Продолжается формирование буферной зоны. Кроме того, контроль над Бологовкой позволяет создать предпосылки для наступления на важный перекресток для логистики ВСУ — населенный пункт Великий Бурлук», — сообщил военкор Александр Коц.

Проминь (Покровский район ДНР, население — 70 человек) располагается на трассе Т0511 в двух километрах к юго-востоку от окраины Мирнограда.

«Ранее российские войска взяли расположенное севернее село Балаган. Очевидно, наши пытаются запереть гарнизоны Мирнограда и соседнего Покровска в один большой котел. С юга агломерацию уже обошли. Частично обошли с севера и с запада. Теперь начинаем давить и с востока», — пояснил Коц.

Першотравневое (Покровский район Днепропетровской области, население — 100 человек) стоит на берегу Янчура на границе Запорожья и Днепропетровщины. По словам Коца, российские войска постепенно берут под контроль «ленточку» между двумя новыми регионами РФ.

«Формируется плацдарм для наступления на Гуляйполе с севера. Освобождение этого города позволит выйти в тыл группировки противника под Ореховым», — заключил военкор.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Что еще известно о ходе спецоперации 24 октября

18–24 октября ВС России в ответ на атаки Украины на гражданские объекты нанесли массированный удар и шесть групповых ударов, в результате поражены предприятия ВПК, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места сборки, производства, хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пункты временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников, следует из сводки Минобороны по итогам текущей недели.

«За неделю в зоне ответственности группировки войск „Север“ потери противника составили более 1375 военнослужащих, [различные вооружения и техника]», — отметили в МО.

По итогам недельной деятельности Западной группировки войск украинская сторона потеряла более полутора тысяч человек живой силы, бронированную и автомобильную технику, орудия боевой артиллерии. Схожих успехов добились подразделения ГрВ «Юг». Группировка войск «Центр» лишила ВСУ более 3,6 тысячи бойцов, «Восток» — свыше 2,3 тысячи, «Днепр» — около 500.

