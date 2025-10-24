Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 12:25

Наступление ВС РФ на Харьков 24 октября: расстрел своих, охват в Купянске

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 24 октября 2025 года, что сейчас происходит у Волчанска, Липцев, что известно про охват в Купянске, как ВСУ расстреливают своих?

Какова ситуация на Харьковском направлении в пятницу, 24 октября

ВС России с тяжелыми боями продвигаются в Волчанске и окрестностях при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем; на Хатненском участке также отмечаются успехи российской армии, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В Волчанске на левом берегу реки Волчьей штурмовые группы „северян“ зачистили шесть технических зданий и продвинулись на 150 м. В районе Тихого также есть продвижения. В лесу западнее Синельниково наши штурмовики продвинулись на 350 м вглубь и заняли два опорных пункта ВСУ», — уточнил источник.

Как утверждает канал, в районе населенного пункта Коропы Харьковской области ракетным ударом уничтожен командный пункт 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Украины — есть потери в живой силе, в том числе среди командного состава.

«На участке фронта Меловое — Хатнее „бесстрашные“ продвигаются по лесополосам, расширяя зону безопасности возле границы России, идут бои в Бологовке. Общее продвижение составило до 500 м», — заявил канал в утренней сводке.

Позднее «Северный ветер» сообщил, что российские штурмовики освободили Бологовку.

«[ВС РФ] продолжают продвижение на Хатненском участке фронта в Харьковской области. В ходе наступательных действий бойцами <...> освобожден населенный пункт Бологовка», — говорится в публикации.

На Липцевском участке фронта существенных изменений не произошло; ВСУ укрепляют оборонительные позиции в лесополосах близ Липцев, отметил канал.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

«На Купянском направлении продолжаются сражения в Купянске и в районе Песчаного. На Волчанском участке есть продвижение на левобережье Волчанска. В самом городе продолжаются уличные бои. На Великобурлукском участке ВС РФ занимают новые позиции в направлении от Мелового к Хатнему», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев утверждает, что на Купянском участке ВСУ предпринимают попытки контратаковать в районе Московки.

Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности Северной группировки войск составили более полусотни человек живой силы; вскрыты и уничтожены различные виды вооружений, в том числе автомобильная, бронированная техника, артиллерийские орудия, а также пункты управления БПЛА и склады материальных средств.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как ВСУ убивают своих в Купянске

Украинские военные расстреляли в Купянске семерых сослуживцев за намерение оставить позиции и отказ идти против российской армии, пишут СМИ и Telegram-каналы. По сообщениям источников, ВСУ добивали солдат при помощи FPV-дронов.

Как утверждается, ВС РФ в Купянске взяли в плотное кольцо 40–60 украинских военнослужащих.

«Выбраться у них уже не получится, началась зачистка территории», — отметил Telegram-канал SHOT.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Егор Зверев
Е. Зверев
